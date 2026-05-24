Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης συγκεντρώθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και αναχωρούν από εκεί με λεωφορεία για το T-Center.

Πάντως τη μάχη της εξέδρας θα κερδίσουν κατά κράτος οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αποψινό τελικό της Εuroleague καθώς παρότι η ομάδα τους έφτασε στον τελικό και θα διεκδικήσει το τρόπαιο, οι Μαδριλένοι δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι λιγότεροι από 500 οπαδοί της Βασίλισσας, αριθμός ελάχιστος για το μέγεθος του κλαμπ. Παρότι το ταξίδι ήταν ελκυστικό και η ομάδας του διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης οι Μερένχες είχαν τη μικρότερη εκπροσώπηση καθώς, όπως αποδεικνύει, το μπάσκετ δεν τους συγκινεί ιδιαίτερα.