Ο μεγάλος τελικός της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να διεξαχθεί μπροστά σε περίπου 18.000 φιλάθλους στο «T-Center», με την παρουσία αρκετών γνωστών προσωπικοτήτων στις εξέδρες. Ανάμεσα σε αυτούς θα βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τις court seats του γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ο «Greek Freak» ταξίδεψε στην Ελλάδα προκειμένου να δει από κοντά τον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό του και τον αδερφό του, Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο παίκτης του Άρη Betsson έχει προγραμματισμένο αγώνα τη Δευτέρα 25 Μαίου απέναντι στην ΑΕΚ για τα πλέι οφ της GBL, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη εξαιτίας τραυματισμού.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δώσει ξανά το «παρών» σε αγώνα της Euroleague, παρακολουθώντας από κοντά το Game 2 της σειράς των πλέι οφ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ. Στην ίδια αναμέτρηση είχε βρεθεί τότε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.