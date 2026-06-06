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Η Μίρα Αντρέεβα είναι πλέον πρωταθλήτρια Grand Slam. Στα 19 της χρόνια, η Ρωσίδα τενίστρια νίκησε την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα με 6-3, 6-2 στον τελικό του Roland Garros και κατέκτησε το French Open, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι ανήκει ήδη στην ελίτ του παγκόσμιου τένις.



Η Αντρέεβα, Νο 8 του ταμπλό, μπήκε στον τελικό ως φαβορί απέναντι σε μια από τις μεγάλες ιστορίες του τουρνουά: την Χβαλίνσκα, η οποία είχε φτάσει μέχρι τον τελικό από τα προκριματικά. Ωστόσο, η 19χρονη δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Με σταθερότητα από τη βασική γραμμή, καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία και την ψυχραιμία που σπάνια συναντά κανείς σε τόσο νεαρή ηλικία, έφτασε στη νίκη σε δύο σετ.



Με αυτόν τον τίτλο, η Αντρέεβα έγινε η πρώτη έφηβη που κατακτά το Roland Garros μετά την Ίγκα Σφιόντεκ το 2020 — ένα επίτευγμα που της δίνει ήδη θέση στην ιστορία του Παρισιού.



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Η νίκη της στο Court Philippe-Chatrier ήταν και η πρώτη της σε τελικό Grand Slam. Μέχρι σήμερα, η πορεία της είχε χτιστεί πάνω στην προσμονή: ένα παιδί-θαύμα του τένις που μεγάλωνε αγωνιστικά μπροστά στα μάτια του κοινού. Στο Παρίσι, όμως, η προσμονή έγινε τίτλος.



Η Χβαλίνσκα, από την πλευρά της, αποχαιρέτησε το τουρνουά με μια διαδρομή που θα μείνει επίσης στη μνήμη. Η Πολωνή qualifier είχε γίνει η πρώτη παίκτρια στην επαγγελματική εποχή που έφτασε σε τελικό Roland Garros ξεκινώντας από τα προκριματικά, πριν βρει απέναντί της την ανωτερότητα της Αντρέεβα.





Ποια είναι η Μίρα Αντρέεβα



Πότε και τα δύο Η Μίρα Αλεξάντροβνα Αντρέεβα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 2007 στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας. Ξεκίνησε το τένις σε ηλικία έξι ετών και στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά της πρώτα στο Σότσι και μετά στις Κάννες, όπου συνέχισε την προπόνησή της. Η μεγαλύτερη αδελφή της, Έρικα Αντρέεβα, είναι επίσης επαγγελματίας τενίστρια.



Αγωνίζεται με δεξί χέρι, έχει ύψος 1,75 μ. και αγαπημένη της επιφάνεια είναι το χώμα — στοιχείο που κάνει ακόμη πιο συμβολική την κατάκτηση του Roland Garros. Προπονήτριά της είναι η Κοντσίτα Μαρτίνεθ, πρώην πρωταθλήτρια του Wimbledon και μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ισπανικού τένις.



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Πριν ακόμη κλείσει τα 18, η Αντρέεβα είχε ήδη μπει στο Top 10 της WTA, καθώς τον Φεβρουάριο του 2025 έγινε η νεότερη παίκτρια που το καταφέρνει από το 2007. Το 2026, στο Παρίσι, έκανε το μεγάλο βήμα: από ανερχόμενο αστέρι έγινε πρωταθλήτρια Grand Slam.

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