Η Φενερμπαχτσέ (20-7) με πρωταγωνιστή τον Μπάλντουιν (13 πόντοι, 9 ασίστ) πήρε τη νίκη – «θρίλερ» στην Αθήνα, με τον Παναθηναϊκό (16-12) να παίζει ωραίο μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και να χάνει από την πρωτοπόρο της Euroleague στις λεπτομέρειες.

Το παιχνίδι:

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο κατά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με το «τριφύλλι» να επιτίθεται κυρίως με τον Γκραντ (4π.) και την Φενερμπαχτσέ να «χτυπάει» από το τρίποντο, με τον εκπληκτικό Μπιμπέροβιτς (11π.) να κάνει το +5 μετά από διαδοχικά σουτ (12-17, 7′). Ο Παναθηναϊκός – με εξαίρεση κάποιες προσωπικές φάσεις του Ναν – δυσκολεύτηκε στο σκορ, σε αντίθεση με την Φενέρ που είχε πολύ καλά ποσοστά (60%) από την περιφέρεια και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά (19-25).

Στην δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έγινε περισσότερο πιεστικός στην άμυνα, έψαξε τους αιφνιδιασμούς και ο Ερναγκόμεζ (6ρ.) μάζεψε ακόμα ένα επιθετικό ριμπάουντ, σκόραρε από κάτω και μείωσε την διαφορά στο καλάθι (25-27). Παρόλα αυτά, ο «καυτός» Μπιμπέροβιτς (4/5 τρίποντα) συνέχισε να εκτελεί απ’ έξω, με τον Ερναγκόμεζ (8π.) να απαντά άμεσα με τρίποντο, ισοφαρίζοντας μετά από ώρα (34-34, 16′).

Προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, «χαμός» στην Telekom Center

Οι παίκτες του Αταμάν συνέχισαν την τρομερή άμυνα που έπαιζαν από τις αρχές της περιόδου, ανάγκασαν την Φενέρ σε «φτηνά» λάθη και ο «καυτός» στο συγκεκριμένο διάστημα της αναμέτρησης Σορτς (8π.) έκανε το +4 για την ομάδα του (40-36), ξεσηκώνοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού στις εξέδρες της Telekom Center.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ρογκαβόπουλος πάτησε παρκέ για πρώτη φορά και «χτύπησε» με το καλημέρα από την περιφέρεια, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση σκόραρε από μέση απόσταση, έχοντας κολλημένο πάνω του τον Χόρτον-Τέκερ (55-48). Την ίδια στιγμή, ο Ναν (10π.) ήταν μόνιμη απειλή για την άμυνα της Φενέρ, με τον Ερναγκόμεζ να κάνει από νωρίς νταμπλ νταμπλ (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και τον Παναθηναϊκό να κλείνει την περίοδο με προβάδισμα έξι πόντων (62-56).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Φενερμπαχτσέ αντέδρασε και προσπέρασε γρήγορα (62-64) μετά τους πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Μπιμπέροβιτς (21π.). Ο Τούρκος φόργουορντ έμοιαζε ασταμάτητος και με νέο τρίποντο διεύρυνε την διαφορά στο +5 για την ομάδα του (65-70, 33′). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και μετά το έξυπνο καλάθι του Σλούκα (7π.) και το κάρφωμα του Ναν στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε (73-73).

Το παιχνίδι έμεινε ντέρμπι ως το φινάλε, με τον Μπάλτουιν να ευστοχεί από τις βολές, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του, στα 53 δευτερόλεπτα πριν την λήξη (78-80). Στην επόμενη φάση ο Γκραντ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ, ωστόσο ο Ναν με έναν πανέξυπνο τρόπο έκλεψε την μπάλα και κέρδισε την κατοχή.

Απίστευτο καλάθι Μπάλντουιν στην εκπνοή και νίκη η Φενερμπαχτσέ

Ο Αμερικανός έχασε το σουτ που επιχείρησε και στην συνέχεια έκανε το πέμπτο του φάουλ – με εντολή Αταμάν – στα 15 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να καθίσει στον πάγκο. Στις βολές πήγε ο Χόρτον-Τάκερ, με τον παίκτη της Φενέρ να κάνει το 78-82. Ο Ερναγκόμεζ ευστόχησε όμως από την περιφέρεια στα 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, μειώνοντας στον πόντο (81-82). Ο Γκραντ έκανε φάουλ στα 8.5 δευτερόλεπτα και ο Γιάντουνεν είχε 1/2 βολές. Ο Σορτς όμως έφυγε αστραπιαία στην επίθεση και σκόραρε στα 2.5 δευτερόλεπτα. Στον λιγοστό χρόνο που απέμενε ο Μπάλντουιν ευστόχησε σε ένα τρομερό καλάθι από μέση απόσταση, με την Φενερμπαχτσέ να είναι η νικήτρια του ντέρμπι.

EUROKINISSI – Παναθηναϊκός, Φενερμπαχτσέ

Αμέσως μετά το καλάθι του Αμερικανού, επικράτησε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με την αποστολή της Φενερμπαχτσέ να αποχωρεί από το παρκέ μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 10, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 8, Χολμς 4, Σλούκας 10, Ρογκαβόπουλος 5, Γκραντ 4, Ναν 17, Φαρίντ 7, Ερναγκόμεζ 18

Φενερμπαχτσέ: (Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους) Μπιρσεν, Μπάλντουιν 13, Μέλι 6, Χόρτον-Τάκερ 6, Μπόστον 2, Ντε Κολό 10, Μπιμπέροβιτς 26, Μπιτίμ 5, Γιάντουνεν 11, Κόλσον 3, Μπιρτς 3

