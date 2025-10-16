Μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο, υπήρχαν δύο κάρτες που χρησιμοποιεί ο διαιτητής για να τιμωρήσει κάποιον παίκτη, προπονητή ή παράγοντα. Πλέον το φίλαθλο κοινό καλείται να εξοικειωθεί και με μια τρίτη κάρτα, τη μωβ!

Ο προπονητής του Μαρόκου, Σαμέντ Oυαχμπί έγραψε ιστορία το βράδυ της Τετάρτης καθώς χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη νέα «κάρτα αίτησης επανεξέτασης» για να αμφισβητήσει μια απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 εναντίον της Γαλλίας στα γήπεδα της Χιλής.

Advertisement

Advertisement

Ο ημιτελικός του Μαρόκου με τη Γαλλία για το Μουντιάλ U20 που διεξάγεται ήταν γεμάτος σασπένς και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τα «λιοντάρια του Λέοντα» να παίρνουν τελικά την πρόκριση με 5-4 (κ.α. 1-1).

Στο 72ο λεπτό, ένας Μαροκινός παίκτης έπεσε μέσα στην περιοχή της Γαλλίας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο διαιτητής Τεχέρα απέρριψε τις ενστάσεις, αλλά ο προπονητής του Μαρόκου θεώρησε ότι ο διαιτητής είχε στερηθεί άδικα ένα πέναλτι από την ομάδα του και σήκωσε τη μωβ κάρτα, η οποία του έδωσε δικαίωμα “challenge”, για να δανειστούμε από την μπασκετική ορολογία, ώστε να στείλει τον διαιτητή για επανεξέταση στην οθόνη.

Τί ισχύει με τη μωβ κάρτα

Όπως εξηγεί η FIFA, μόνο ο προπονητής της ομάδας (ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο ανώτερος αξιωματούχος της ομάδας που βρίσκεται στον τεχνικό χώρο) μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης, το οποίο πρέπει να γίνει αμέσως μετά το αμφισβητούμενο περιστατικό.

Ο προπονητής ή ο ανώτερος αξιωματούχος της ομάδας θα υποβάλει το αίτημα περιστρέφοντας το δάχτυλό του στον αέρα και δίνοντας μια κάρτα αίτησης επανεξέτασης στον τέταρτο διαιτητή. Κάθε παίκτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τον προπονητή του να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.

Το σύστημα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ξεκάθαρου και προφανούς λάθους ή σε περίπτωση σοβαρής παράβλεψης περιστατικού σε σχέση με τα ακόλουθα σενάρια: γκολ/όχι γκολ, πέναλτι/όχι πέναλτι ή απευθείας κόκκινες κάρτες (όχι δεύτερες κίτρινες).

Στον ημιτελικό μεταξύ Μαρόκου και Γαλλίας, ο διαιτητής έτρεξε προς την οθόνη, αν και δεν ήταν αρκετά πεπεισμένος για να δώσει πέναλτι και συνέχισε το παιχνίδι.

Advertisement

Η FIFA τονίζει ότι το FVS (σ.σ Υποστήριξη Βίντεο Ποδοσφαίρου) δεν αντικαθιστά το σύστημα VAR. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιείται ένα φορητό σύστημα που λειτουργεί από την άκρη του γηπέδου. Αλλά γιατί;

«Ο βασικός στόχος πίσω από την προώθηση του FVS από τη FIFA είναι σαφής: να εκδημοκρατίσει το ποδόσφαιρο, καθιστώντας τη τεχνολογία αναθεώρησης βίντεο διαθέσιμη ως πρόσθετη επιλογή – όχι μόνο για ελίτ διαγωνισμούς με σημαντικούς πόρους, αλλά και για πρωταθλήματα και ενώσεις που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά την εγκατάσταση του βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR)», δηλώνει η FIFA.

«Με χαμηλότερο κόστος υποδομών και απλοποιημένες λειτουργίες, το FVS δεν αντικαθιστά το σύστημα VAR, αλλά παρέχει στους διαιτητές κρίσιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια και τη δικαιοσύνη σε αγώνες κάθε μεγέθους». Advertisement