Ο John Cena αγωνίστηκε για τελευταία φορά χθες (13/12) στην Ουάσινγκτον, βάζοντας τέλος σε μία μυθική καριέρα στο WWE, μέσα σε κλίμα αποθέωσης από τον κόσμο που κατέκλυσε την Capital One Arena, σε μία ιστορική στιγμή τόσο για εκείνον, όσο και για το ίδιο το άθλημα.

Το κεντρικό σύνθημα για τον Cena ήταν εδώ και δεκαετίες το «never give up», ωστόσο αυτό ακριβώς ήταν που συνέβη το Σάββατο, μετά από έναν τρομερό αγώνα στον οποίο συμμετείχε στην Ουάσινγκτον, με αντίπαλο τον Gunther.

Αν και ο αγώνας ήταν ιστορικός, ο Gunther δεν είχε καμία πρόθεση να του κάνει την ζωή εύκολη. Μάλλον, ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ότι έπρεπε για τον Gunther, που έχει συγκεντρώσει στην λίστα του έναν εντυπωσιακό κατάλογο από θρύλους του WWE που αποσύρθηκαν.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για τον αγώνα ήταν φανερά στο πλευρό του John Cena. Οι οπαδοί του θρύλου του WWE άρχισαν από νωρίς να βρίζουν δίχως έλεος τον Gunther, όταν εκείνος βγήκε έξω από το ρινγκ για να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή.

Ο Gunther προκάλεσε ξανά την έντονη αντίδραση των οπαδών του Σίνα, καθώς τον χτυπούσε με δύναμη σε όλο το ρινγκ. Ήταν βίαιος ιδιαίτερα βίαιος με τον GOAT και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς τα γιουχαρίσματα ήταν έντονα.

Χαμός στα social media – Συγκίνηση για τον θρύλο του WWE

Παρά την σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε, ο τελευταίος αγώνας του υποψήφιου για το WWE Hall of Fame δεν άργησε να έρθει. Νικητής αναδείχθηκε ο Gunther, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Cena δεν θα φύγει εντελώς από το WWE, αλλά αναμένεται να παραμείνει ως πρεσβευτής.

Το WWE έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο X ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάποιος σαν τον Τζό Σίνα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την ιστορική, τελευταία παράσταση του θρύλου του WWE.

The GOAT.



There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

«Ποιος άλλος κλαίει αυτήν την στιγμή;» ήταν η ερώτηση αρκετών οπαδών του Cena στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αποχώρηση του θρύλου του WWE από τα ρινγκ προκάλεσε συγκίνηση σε αρκετούς οπαδούς του, οι οποίοι κατέκλυσαν το διαδίκτυο και τους λογαριασμούς του στα social media με μηνύματα αγάπης, ευχαριστώντας τον για την πολύτιμη προσφορά τους στο άθλημα.