Η Ατλέτικο Νασιονάλ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κύπελλο Κολομβίας καθώς επικράτησε της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν με 1-0 στον τελικό που διεξήχθη στο «Atanasio Girardot Stadium» , το οποίο αποτελεί την κοινή έδρα των δύο ομάδων.
Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός Κυπέλλου των δύο ομάδων του Μεντεγίν μετά από 21 χρόνια με την έναρξη του αγώνα να είναι απλά εντυπωσιακή με τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα που άναψαν από τα δύο πέταλα και έκαναν τη νύχτα μέρα.
Η Νασιονάλ κέρδισε τον τελικό χάρις στο γκολ του Αντρές Ρομάν στο 10ο λεπτό και από εκείνο το σημείο και μετά μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα της.
Ωστόσο, όσο ο τελικός πλησίαζε στο τέλος του, τόσο μεγάλωνε και η ένταση με τον αγώνα να διακόπτεται στο 85′ λόγω επεισοδίων των οπαδών της Ιντεπεντιέντε με τους αστυνομικούς.
Μετά από λίγη ώρα ο αγώνας άρχισε και ολοκληρώθηκε κανονικά, ωστόσο το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή σήμανε και την έναρξη γενικευμένων επεισοδίων.
Τα Μέσα της Κολομβίας αναφέρουν ότι οπαδοί της Μεντεγίν κινήθηκαν απειλητικά κατά οικογενειών που φορούσαν φανέλες της Νασιονάλ με αποτέλεσμα να επέμβουν οι οργανωμένοι της τελευταίας και να ακολουθήσουν συμπλοκές σώμα με σώμα.
Ο τελικός απολογισμός των επεισοδίων αναφέρει 59 τραυματίες κι ανάμεσα τους 7 αστυνομικοί.
Πέρα όμως από τους τραυματίες οπαδούς και αστυνομικούς την πλήρωσαν και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς καταστράφηκαν βαν εξωτερικών μεταδόσεων, ενώ μία γυναίκα δημοσιογράφος προπηλακίστηκε έξω από το γήπεδο.