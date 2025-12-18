Η Ατλέτικο Νασιονάλ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κύπελλο Κολομβίας καθώς επικράτησε της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν με 1-0 στον τελικό που διεξήχθη στο «Atanasio Girardot Stadium» , το οποίο αποτελεί την κοινή έδρα των δύο ομάδων.

Historico el recibimiento de Independiente Medellín vs Atlético Nacional. Increíble!pic.twitter.com/4bYwVRImgg
December 18, 2025

Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός Κυπέλλου των δύο ομάδων του Μεντεγίν μετά από 21 χρόνια με την έναρξη του αγώνα να είναι απλά εντυπωσιακή με τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα που άναψαν από τα δύο πέταλα και έκαναν τη νύχτα μέρα.

ESPECTACULAR recibimiento en el clásico Paisa en estos momentos. Independiente Medellín vs Atlético Nacional pic.twitter.com/z0tPwFChhp November 23, 2025

Η Νασιονάλ κέρδισε τον τελικό χάρις στο γκολ του Αντρές Ρομάν στο 10ο λεπτό και από εκείνο το σημείο και μετά μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα της.

Ωστόσο, όσο ο τελικός πλησίαζε στο τέλος του, τόσο μεγάλωνε και η ένταση με τον αγώνα να διακόπτεται στο 85′ λόγω επεισοδίων των οπαδών της Ιντεπεντιέντε με τους αστυνομικούς.

Se suspende la final de la Copa Colombia a los 85 minutos por fuertes disturbios. Hinchas del América atacaron policías, peleas entre aficionados, caos total. pic.twitter.com/FouFfuMdgJ Advertisement December 16, 2024

Μετά από λίγη ώρα ο αγώνας άρχισε και ολοκληρώθηκε κανονικά, ωστόσο το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή σήμανε και την έναρξη γενικευμένων επεισοδίων.

TOTAL CHAOS AT THE ATANASIO GIRARDOT

Incidents between fans of Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Τα Μέσα της Κολομβίας αναφέρουν ότι οπαδοί της Μεντεγίν κινήθηκαν απειλητικά κατά οικογενειών που φορούσαν φανέλες της Νασιονάλ με αποτέλεσμα να επέμβουν οι οργανωμένοι της τελευταίας και να ακολουθήσουν συμπλοκές σώμα με σώμα.

Más videos de los incidentes en el atanasio girardot entre La Rexixtenxia Norte de Independiente Medellín vs Los del Sur de Atlético Nacional pic.twitter.com/2PTycsfeII — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Ο τελικός απολογισμός των επεισοδίων αναφέρει 59 τραυματίες κι ανάμεσα τους 7 αστυνομικοί.

🚨🇨🇴 | URGENTE/COLOMBIA: Total mayhem as brawls break out at the Estadio Atanasio Girardot between rival supporters of Atlético Nacional vs. Independiente Medellín for the 2025 Copa BetPlay final.



Fans mocked the match after the stadium was taken over by hooligans, and for the… pic.twitter.com/QJ6jTQuDom Advertisement December 18, 2025

Πέρα όμως από τους τραυματίες οπαδούς και αστυνομικούς την πλήρωσαν και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς καταστράφηκαν βαν εξωτερικών μεταδόσεων, ενώ μία γυναίκα δημοσιογράφος προπηλακίστηκε έξω από το γήπεδο.

🏆🇨🇴 El Atlético Nacional se ha proclamado campeón de la Copa Colombia tras superar por 0-1 a Deportivo Independiente Medellín.



La final también ha estado marcada por la invasión de campo de la afición de DIM, impidiendo la celebración del título.pic.twitter.com/3OjTWG6f0C — Brazalete Negro (@BrazaleteNegro) December 18, 2025

Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO Advertisement December 18, 2025

Ante estos hechos de violencia, el alcalde de Medellín, @FicoGutierrez, se manifestó mediante su cuenta de X, asegurando que "no son hinchas, se comportan como criminales… Las imágenes son muy claras, tendrán consecuencias". pic.twitter.com/AxREHNG72j Advertisement December 18, 2025

Incidentes en el Atanasio: hinchas ingresan al campo tras victoria de Atlético Nacional. pic.twitter.com/3E2S8PrMan — Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025

Tras finalizar el partido, la periodista del sistema informativo, María Camila Vergara, fue increpada cuando realizaba su actividad profesional.



Pedimos respeto por todos los profesionales que realizan su labor y llevar las emociones del fútbol en paz. pic.twitter.com/eJ6zovq7pA — Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025

Telemedellín pide respeto por todos los profesionales que realizan su labor de cubrimiento de los encuentros del fútbol profesional colombiano.



Además, se solidariza con otros medios, quienes sufrieron ataques a sus equipos de trabajo como unidades móviles, vehículos, etc. pic.twitter.com/dI4CtIMwfb Advertisement December 18, 2025