Η διάθεση της νέας limited edition σειράς ρολογιών Swatch Royal Pop, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον πολυτελή οίκο Audemars Piguet, προκάλεσε εικόνες πανδαιμονίου σε καταστήματα ανά τον κόσμο, αναγκάζοντας την ελβετική εταιρεία να αναστείλει τη λειτουργία πολλών σημείων πώλησης σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η Swatch γνωστοποίησε χθες πως τα καταστήματά της σε Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Κάρντιφ, Γλασκώβη, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ και Σέφιλντ θα παραμείνουν κλειστά «για λόγους ασφαλείας που αφορούν πελάτες και εργαζομένους». Στην ουαλική πρωτεύουσα συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ η εταιρεία κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τη μαζική προσέλευση στα σημεία πώλησης, ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια όλων.

Ap x swatch collab for a lot of people going mad pic.twitter.com/Hf4ub5BdID — livebytherules (@livebytherules1) May 16, 2026

Το βρετανικό μέσο σημειώνει πως η νέα σειρά αποτελείται από οκτώ διαφορετικά μοντέλα, με αρχική τιμή τις 335 λίρες. Παρ’ όλα αυτά, αρκετά κομμάτια έχουν ήδη εμφανιστεί σε πλατφόρμες μεταπώλησης με τιμές που αγγίζουν ακόμη και τις 16.000 λίρες. Η Swatch υπογράμμισε επίσης ότι η συλλογή θα συνεχίσει να διατίθεται για αρκετούς μήνες, επισημαίνοντας πως σε ορισμένες χώρες η πώληση ενδέχεται να διακόπτεται όταν οι ουρές ξεπερνούν τα 50 άτομα.

🚨 AP x Swatch Royal Pop launch, with prices starting at ₹41,000, sparks chaos across India. pic.twitter.com/rH1Y9uWa5P — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 17, 2026

Την ίδια στιγμή, επεισόδια καταγράφηκαν σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο. Στη Γαλλία, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν συγκέντρωση περίπου 300 ατόμων έξω από κατάστημα κοντά στο Παρίσι. Στο Μιλάνο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, σημειώθηκε συμπλοκή μπροστά σε κατάστημα τη στιγμή που άνοιγαν οι πόρτες.

Στη Νέα Υόρκη, η ουρά έξω από το κατάστημα στην Times Square μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «mosh pit», όπως περιέγραψε ο John McIntosh, 44 ετών, ο οποίος περίμενε από την Τετάρτη για να αποκτήσει το ρολόι. «Όποιος σπρώχνει περισσότερο και καταφέρνει να προσπεράσει τους υπόλοιπους φτάνει πρώτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλοι ενδιαφερόμενοι στράφηκαν στη μεταπώληση, καταβάλλοντας ακόμη και 2.400 δολάρια, θεωρώντας την αγορά «ευκαιρία» σε σύγκριση με άλλα ρολόγια της Audemars Piguet. Σε πολλές πόλεις, καταναλωτές περίμεναν επί ώρες στις ουρές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν περιστατικά αδιαθεσίας εξαιτίας της πολύωρης αναμονής. Παράλληλα, η εταιρεία ακύρωσε και το λανσάρισμα στο Dubai Mall λόγω της τεράστιας προσέλευσης κόσμου.

Πηγή: BBC