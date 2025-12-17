Ο Παναθηναϊκός των πάρα πολλών αλλαγών και της «πειραματικής» ενδεκάδας (επιστροφή Βιλένα μετά από 16 μήνες, βασικοί για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ οι Νίκας, Μαντσίνι) τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Καβάλα, ωστόσο, κατάφερε να νικήσει με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης -εξ αναβολής- αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση με το γκολ του Ταμπόρδα στο 53’, έκαναν το «4Χ4» και πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ στη διαφορά τερμάτων, τερμάτισαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους στο 2’ με την κεφαλιά του Σφιντέρσκι που πέρασε λίγο άουτ σε μία φάση, όπου ο Πολωνός φορ τραυματίστηκε στο κεφάλι, ένιωσε έντονη ζάλη κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς στο 7’.

Στο 18’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν σε ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά και σέντρα του Μαντσίνι, ο Χρούστινετς έδιωξε χλιαρά, «στρώνοντας» στον Μλαντένοβιτς που πλάσαρε με τη μία (και με το δεξί), κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 28’ το «τριφύλλι» έχασε με τραυματισμό και τον Πάντοβιτς με τράβηγμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο (έγινε αλλαγή στην αλλαγή), ενώ στο 34’ η Καβάλα έφερε το ματς στα ίσα. Ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε πέναλτι σε τάκλιν του Μλαντένοβιτς στον Κατσουλίδη, (απόφαση με την οποία συμφώνησε κι ο Δραμινός VAR Πουλικίδης) με τον Μαρκ Σιφναίο να μην αστοχεί και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν από φάουλ του Βιλένα, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Γιαννίκογλου έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο 53’ ο Ταμπόρδα πήρε την ασίστ του Τζούριτσιτς και με ωραίο σουτ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Στο 55’ από καταπληκτικό σουτ του Κώτσιρα από τα 35 μέτρα, η μπάλα εξοστρακίστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στην πλάτη του Γιαννίκογλου κι έφυγε κόρνερ. Ο Σιφναίος στο 59’ πλάσαρε άστοχα από καλή θέση, ενώ στο 69’ από σέντρα του Μαντσίνι, ο Νίκας «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα, με το 2-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 62’ Γαβριηλίδης – 45’+4’ Βιλένα, 71’ Ίνγκασον

Αποβολή: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46’ Κολλαράς), Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83’ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58’ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Αντριάνο Μπρέγκου (46’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Νίκας (82’ Τσιριβέγια), Ταμ

4Χ4 με «εξάρα» ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός περάτωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συντρίβοντας (και) τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και κατακτώντας εμφατικά την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογία, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και τέρματα 18-3, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων ήταν πολύ μεγάλη και ο «Γηραιός» μπορούσε να ελπίζει μόνο σε μια «χαλαρή» προσέγγιση του αγώνα από τους «ερυθρόλευκους». Από τη στιγμή όμως που η πειραϊκή ομάδα έπαιξε από την αρχή με το «πόδι στο γκάζι», ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν είχε την παραμικρή τύχη.

Ολόκληρος ο αγώνας ήταν επιθετικός μονόλογος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, που έμπαινε όπως και όποτε ήθελε στην περιοχή του Νικοπολίδη και σημείωσε έξι γκολ με έξι διαφορετικούς σκόρερ. Με Ποντένσε και Γιαζιτζί να δημιουργούν το έργο των γηπεδούχων απλοποιήθηκε πολύ, ειδικά από τη στιγμή που ο Τούρκος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με έξοχο τεχνικό σουτ από το «μαγικό» αριστερό πόδι του.

Στο 22΄ ο σκόρερ έγινε δημιουργός στέλνοντας τη σέντρα στον Καλογερόπουλο, που έγραψε το 2-0 με διπλή προσπάθεια σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με την ανδρική ομάδα. Το 3-0 ήρθε στο 40΄ από τον Ροντινέι, που βρέθηκε σε θέση σέντερ φορ, για να κλείσει το ημίχρονο με ακόμα ένα γκολ για τον Ολυμπιακό, που σημείωσε στο 45΄ με κεφαλιά ο Τσικίνιο, μετά τη σέντρα του Ποντένσε.

Στο ημίχρονο, η στατιστική μιλούσε μόνη της για τα πεπραγμένα στον αγωνιστικό χώρο: 14-1 οι τελικές (9-0 εντός εστίας), 72%-28& η κατοχή και 6-0 τα κόρνερ, με τον Γιάννη Νικοπολίδη να έχει αποσοβήσει τουλάχιστον τρία γκολ ακόμα.

Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο 45λεπτο, με τον Γιάρεμτσουκ να βάζει το όνομά του στους σκόρερ γράφοντας το 5-0 στο 51΄ και τον Γιαζιτζί να στέλνει… συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Ρέτσου για το (τελικό) 6-0 στο 70ό λεπτό, με τον διεθνή στόπερ να σκοράρει για τρίτη φορά φέτος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: –

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (67΄ Ρέτσος), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68΄ Βέσο), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Γιαζιτζί, Τσικίνιο (67΄ Έσε), Ποντένσε (68΄ Στρεφέτσα), Γιάρεμτσουκ (68΄ Ταρέμι).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61΄ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61΄ Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν (61΄ Παναγιωτίδης), Ντουρμισάι (75΄ Μάναλης).

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Μαρκό αλλά δεν του ήταν αρκετό

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Μαρκό στην Τούμπα, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Δικέφαλο να καταλάβει την 7η θέση και να αποφύγει το ζευγάρωμα με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν μια νίκη με πολλά τέρματα για να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση στην τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι “ασπρόμαυροι” επικράτησαν με 4-1 της Μαρκό, κάτι που σημαίνει πως στην επόμενη φάση θα παίξουν με τον Ατρόμητο στην “Τούμπα” και αν περάσουν θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο ΠΑΟΚ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μπήκε και δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί και στο 17ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν Τέιλορ βρήκε τον Μύθου αυτός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαφαρίκα, όμως ο Κωνσταντέλιας πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 1-0. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” διπλασίασε τα τέρματα του στο 24′ όταν ο Οζντόεφ έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε και ο Μύθου πετάχτηκε πρώτος στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με αριστερό πλασέ κάνοντας το 2-0. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου συνέχισαν να κυριαρχούν και στο 38 έφτασαν και σε τρίτο γκολ με τον Κωνσταντέλια να αποφεύγει υπέροχα τον αντίπαλο του και με πλασέ νίκησε τον Σιαφαρίκα κάνοντας το 3-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν έβρισκε με την ίδια ευκολία διαδρόμους προς την εστία του Σαφαρίκα. Οι “ασπρόμαυροι” στο 68′ άγγιξαν το τέταρτο τέρμα με τον Μύθου να βγαίνει απέναντι από τον τερματοφύλακα της Μαρκό αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ. Η ομάδα από τα Μεσόγεια συνέχισε να αμύνεται ηρωικά. Στο 84′ μάλιστα οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Τσιφτσής απομάκρυνε λανθασμένα πάνω στον Μιούλερ με τον Αργεντίνο να ανοίγει το σκορ με αρκετή δόση τύχης. Το τελικό 4-1 έγραψε ο Καμαρά με πλασέ έξω από την περιοχή.

ΠΑΟΚ : Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ (64′ Καμαρά), Μπιάνκο, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας (64′ Τάισον), Ιβανούσετς (74′ Τσάλοφ), Μύθου.

: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ (64′ Καμαρά), Μπιάνκο, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας (64′ Τάισον), Ιβανούσετς (74′ Τσάλοφ), Μύθου. ΜΑΡΚΟ: Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτζίνι (74′ Τσακλής), Μιγιένγκα, Ινός, Σαζό, Μπουσάι (46′ Μίλερ), Μεντόζα (46′ Ριτσοτάκης), Ντέτλερ, Φατιόν (46′ Κυριακίδης), Σεμπά (61′ Αλεξόπουλος).



Υπενθυμίζεται πως στον ενδιάμεσο γύρο των νοκ-άουτ και στα προημιτελικά, οι αγώνες είναι μονοί κι λήξουν ισόπαλοι θα οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι χωρίς παράταση. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο.







Αναλυτικά τα ζευγάρια στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου και ο δρόμος ως τον τελικό:



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 5-12



ΠΑΟΚ-Ατρόμητος



Βόλος-Κηφισιά



ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης



Άρης-Παναιτωλικός







ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ



1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος



2.Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά



3. ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης



4. Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός







ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ



Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός



Β. Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης







ΤΕΛΙΚΟΣ (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)



Νικητής Α – Νικητής Β

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LEAGUE PHASE ΚΥΠΕΛΛΟΥ (2025/26)



ΑΓ. Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ολυμπιακός 4 4-0-0 18-3 12

2. Λεβαδειακός 4 4-0-0 10-3 12

3. ΑΕΚ 4 4-0-0 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 4 4-0-0 6-2 12

—————————————————-

5. Άρης 4 3-1-0 6-2 10

6. ΟΦΗ 4 3-0-1 7-3 9

7. Βόλος ΝΠΣ 4 2-1-1 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 4 2-1-1 10-7 7

9. Ατρόμητος Αθ. 4 2-1-1 7-5 7

10. Κηφισιά 4 1-2-1 4-4 5

11. Αστέρας Τρίπολης 4 1-1-2 7-4 4

12. Παναιτωλικός 4 1-1-2 5-4 4

—————————————————–

13. ΠΟΤ Ηρακλής 1908 4 1-1-2 2-9 4

14. Athens Kallithea FC 4 1-0-3 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 4 1-0-3 8-13 3

16. ΑΕΛ 4 0-1-3 4-9 1

17. Μαρκό 4 0-1-3 4-9 1

18. Καβάλα 4 0-1-3 3-8 1

19. Ηλιούπολη 4 0-0-4 1-10 0

20. Αιγάλεω 4 0-0-4 1-13 0