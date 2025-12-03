Η ΑΕΚ έκανε το «4Χ4» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε εύκολα και τον ΟΦΗ με 2-0 στην OPAP Arena, αλλά είναι πιθανό στο τέλος της ημέρας να μην της… φτάσει η συγκεκριμένη συγκομιδή, καθώς δεν εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό απ’ την ίδια πια, αν θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της ειδικής βαθμολογίας που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.



Κι αυτό διότι έχει από πάνω της τον Λεβαδειακό (10-3, +7), ενώ αν ο Ολυμπιακός νικήσει και τον Ηρακλή στο εξ αναβολής παιχνίδι του θα την προσπεράσει στη βαθμολογία λόγω καλύτερη διαφοράς τερμάτων (+5, 6-1 για την ΑΕΚ). Το ίδιο μπορούν επίσης να κάνουν τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο κι ο Άρης, αν σημειώσουν απόλυτο νικών (και) στα δικά τους παιχνίδια, οπότε η κατάσταση δεν είναι πλέον στον δικό της… έλεγχο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με πολλές βασικές επιλογές στην ενδεκάδα δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον αριθμό τερμάτων που έψαχνε για να πάρει μία ευρεία νίκη.

Στο 2’ το σουτ του Γκρούγιτς κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 15’ το δυνατό σουτ του Κοϊτά μέσα από την περιοχή, έδιωξε με δυσκολία ο Χριστογεώργος σε κόρνερ. Στο 19’ ο Καλοσκάμης έκλεψε την μπάλα από δεξιά κι έκανε το γύρισμα, ο Περέιρα έδειξε να χάνει το κοντρόλ αλλά κατάφερε να πλασάρει με το αριστερό και να σκοράρει για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Καλοσκάμη στο 52’, ενώ στο 60’ από εξαιρετική ενέργεια και πάσα του Περέιρα, ο Ζοάο Μάριο σε κενή εστία έκανε το 2-0 για τους «κιτρινόμαυρους». Ο ΟΦΗ έχασε δύο καλές ευκαιρίες στο 87’ και στο 90’ με τον Σαλσίδο που απέκρουσε ο Μπρινιόλι με το τελικό 2-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 34’ Γιόβιτς – 14 Κωστούλας, 36’ Νους, 54’ Μπαΐνοβιτς, 55’ Λιούις

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (10’ λ.τρ. Ρότα), Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Περέιρα (63’ Πινέδα), Γκρούγιτς (75’ Λιούμπισιτς), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά (64’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (75’ Καραργύρης).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Σαλσίδο, Χατζηθεοδωρίδης (81’ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Νους (72’ Σενγκέλια), Μπαΐνοβιτς (68’ Καραχάλιος), Λιούις (64’ Μπόρχα Γκονζάλεθ), Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιατς (68’ Φούντας).

Άρωμα…πρόκρισης, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 5-0 την Ηλιούπολη

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με σκορ 5-0 την Ηλιούπολη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στην League phase του Κυπέλλου Ελλάδας (4 βαθμοί, +3 γκολ).

Η ομάδα του Κρις Κόλεμαν- ο οποίος ξεκούρασε αρκετούς βασικούς του- πλέον…περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει εάν προκρίθηκε στα playoffs της διοργάνωσης, τερματίζοντας στην πρώτη 12άδα.

Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια για την ομάδα της Ηλιούπολης στο Κύπελλο.

Ο Νίκολας Τζιοακίνι άνοιξε (22ο λεπτό) και έκλεισε (90+2) το σκορ , ενώ σκόραραν επίσης οι, Μουνιόθ Μούμο (34’), Εμμανουιλίδης (77’), Τσιντέρα Οκό (82’).

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64′ Κετού), Μούμο (64′ Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64′ Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55′ Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη (Θωμάς Γράφας): Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64′ Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64′ Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55′ Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55′ Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75′ Τσιντέρα Οκό)

Στην επόμενη φάση ο Ατρόμητος με «διπλό» στη Λάρισα



Ο Ατρόμητος προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας νικώντας στην AEL FC Arena την ΑΕΛ με 1-0, χάρη στο γκολ του Μπάκου στο 79ο λεπτό. Βίοι αντίθετοι, η θεσσαλική ομάδα αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, έχοντας εξαρχής έργο, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά για να ελπίζει.

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Μπάκου να κάνει το διαγώνιο σουτ και τον Μελίσσα να αποκρούει στο 9΄. Οι «βυσσινί» απάντησαν στο 16΄ με τον Τούπτα, που σούταρε πάνω από το δοκάρι.

Στο 27΄ ο Μπάκου με σουτ από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της ΑΕΛ και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45΄+1) ο Μίχορλ σούταρε από πλεονεκτική θέση αλλά η προσπάθειά του αποκρούστηκε.

Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα των δυτικών προαστίων ήταν πιο απειλητική και στο 63ο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν στο δυνατό σουτ του Μπάκου εκτός περιοχής η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και «έσκασε» εκτός της τελικής γραμμής.

Τελικά ο Ατρόμητος πήρε αυτό που άξιζε στο 79ο λεπτό με τη μόνιμη απειλή για την άμυνα της ΑΕΛ, τον Μπάκου, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μελίσσα και τον πλάσαρε για το (τελικό) 0-1, στέλνοντας και τυπικά την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μελίσσας, Σουρλής, Ατανάσοβ – Τσαντίλας, Μουντές, Καραμάνης

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Ηλιάδης (66΄ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γκρόζος (46΄ Βαρσάμης), Δεληγιαννίδης (66΄ Σουφιάν), Σουρλής, Ατανάσοβ, Μούργος (59΄ Χατζηστραβός), Τούπτα (46΄ Γκιούσης), Πασάς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (59΄ Μανσούρ), Τσακμάκης, Ούρονεν (90΄ Αμπαρτζίδης), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης (77΄ Φαν Φέερτ), Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (90΄ Παπαδόπουλος).

«Αυλαία» με νίκη γοήτρου για την Athens Kallithea

Με νίκη ολοκλήρωσε η Athens Kallithea τις υποχρεώσεις της στο κύπελλο Ελλάδας. Για την 4η αγωνιστική της League Phase, η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της, μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμούς αγώνες. Ο Σωτηράκος στο 21΄ και ο Σαρδέλης στο 51΄ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, ενώ ενδιάμεσα (47΄) ο Σταμούλης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους «αργοναύτες», που έμειναν στον ένα βαθμό και έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Οι αρχικές συνθέσεις:

ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Καλιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Παυλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Σαρδέλης, Γκολφίνος, Καντίγιο

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλάρας, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στην οκτάδα ο Λεβαδειακός

Με το απόλυτο νικών ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Χάρη σε δύο πέναλτι των Γιούριτς (45΄+) και Πεντρόσο (65΄) και ακόμη ένα γκολ του Γιούριτς (75΄), η ομάδα-έκπληξη της φετινής Super League επικράτησε 3-1 της Μαρκό στο Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα, που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά, αφού, πέραν των 12 βαθμών, έχει και πολύ καλή διαφορά τερμάτων (+9).

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε εκτεταμένο rotation και είδε τον Αμπου Χάνα να αποχωρεί τραυματίας πολύ νωρίς, με τη Μαρκό να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 36΄ με τον Παυλίδη. Στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως, οι Βοιωτοί ανέβηκαν, κι αφού πρώτα ο Μπάλτσι απέτυχε να «νικήσει» τον Θεοδωράκη με κοντινή κεφαλιά, στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους ο Συμελίδης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Κυριακίδη και ο Γιούριτς ευστόχησε στο πέναλτι και άνοιξε το σκορ. Ο ίδιος παίκτης αστόχησε σε τετ-α-τετ στο 59΄, αλλά λίγο αργότερα ο Λεβαδειακός κέρδισε νέο πέναλτι, όταν ο Τσακνής βρήκε στο πρόσωπο τον Γκούμα, και ο Πεντρόσα «έγραψε» το 0-2. Ο Γιούριτς στο 75΄ με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ, πριν μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι ο Κυριακίδης για τους γηπεδούχους, που έμειναν στον έναν βαθμό (έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ).

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Σμάλης, Τσακνής (64΄ Μακροπουλιώτης), Μιγένγκα, Παυλίδης (64΄ Μεντόσα), Κυριακίδης, Οικονομίδης (78΄ Ιννος), Ντέτλερ, Καλλέργης (64΄ Μίλερ), Καζό, Αλεξόπουλος

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Συμελίδης (56΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82΄ Παλάσιος), Κάτρης, Φίλων, Τζάλοου (56΄ Κωστή), Άμπου Χάνα (11΄ λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82΄ Πλέγας), Γιούριτς

Γκολ και θέαμα στη Σύρο

Ο Ολυμπιακός έκανε, όπως αναμενόταν, το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου, επικρατώντας στη Σύρο της τοπικής Ελλάδας με το θεαματικό 5-2.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν από νωρίς γνωστές τις προθέσεις τους, καθώς με τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου είχαν δύο δοκάρια, στο 6ο λεπτό με το «σκροπ» του Καμπελά και στο 15ο με τη βολίδα του Γιάρεμτσουκ εκτός περιοχής.

Εν τέλει, το γκολ για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 25΄. Σε κομπίνα ύστερα από εκτέλεση κόρνερ ο Νασιμέντο έδωσε στον Καμπελά, εκείνος έστρωσε για τον Γιαζιτζί που σούταρε συρτά και η μπάλα, αφού κόντραρε στον Γώγο και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (49΄) οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ διπλασίασαν με προβολή του Ταρέμι από σέντρα του Γιαζιτζί, για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα το απίθανο αυτογκόλ του Καλογερόπουλου με… καρφωτή κεφαλιά, για το 1-2.

Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 61ο λεπτό, όταν από τη συνεργασία Ταρέμι και Νασιμέντο ο Πορτογάλος βρήκε τον Γιαζιτζί, που με πολύ δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκίνη.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν και συνεχίζοντας το παιχνίδι τους βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 78΄, με τον Βερνάρδο να προσπερνά τον Μάνσα και να «κρεμάει» τον Μπότη μειώνοντας σε 2-3.

Ο αγώνας είχε όμως κι άλλο θέαμα, με την πειραϊκή ομάδα να σκοράρει άλλες δυο φορές ως το τέλος, με τον Γιάρεμτσουκ να γράφει το 4-2 στο 84΄ με κεφαλιά από σέντρα του Ροντινέι και τον Ελ Κααμπί να διαμορφώνει το τελικό 5-2 στο 90΄ μετά την ασίστ του Στρεφέτσα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάνσα

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γώγος, Σταματούλας, Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Μπάμπης, Νάτσος (7΄ Γιάκος), Βερνάρδος, Καλός (46΄ Κόλα), Ντέβιντ (62΄ Νίνο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (67΄ Βέσο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80΄ Ροντινέι), Νασιμέντο (80΄ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80΄ Στρεφέτσα), Γιαζιτζί, Ταρέμι (68΄ Ντ. Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.