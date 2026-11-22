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Ο Αργεντινός μέσος ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις του και συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του για την κατάκτηση του τίτλου.

Η κατάρρευση του ποδοσφαιριστή αποδόθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία στην Μπαρανκίγια προκάλεσαν εξάντληση.

Ο ίδιος ο αθλητής καθησύχασε τους φιλάθλους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας πως επρόκειτο για μια στιγμιαία ζάλη.

Η Μπόκα Τζούνιορς επικράτησε με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο, κατακτώντας το 19ο διεθνές τρόπαιο της ιστορίας της.

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Στιγμές ανησυχίας προκάλεσε στην Κολομβία η ξαφνική κατάρρευση του Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που παραχωρούσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγο μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana από την Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 32χρονος Αργεντινός μέσος, πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της Αργεντινής το 2022, μιλούσε σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο, στον τελικό που διεξήχθη στην Μπαρανκίγια.

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🚨| Leandro Paredes fainted during a live interview with DSports, leaving those present concerned. 😳🎙️



Fortunately, the Argentine midfielder is doing well now. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/NZaxiasbta — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 22, 2026

Στα πλάνα της τηλεοπτικής μετάδοσης φαίνεται ο ποδοσφαιριστής να χάνει σταδιακά την ισορροπία του και να πέφτει στο έδαφος. Ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε συνέντευξη προσπάθησε να τον συγκρατήσει, ενώ αμέσως έσπευσαν στο σημείο μέλη του ιατρικού επιτελείου για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, ο Παρέδες ανέκτησε τις αισθήσεις του και κατάφερε να κατευθυνθεί στα αποδυτήρια χωρίς βοήθεια. Στη συνέχεια, μάλιστα, συμμετείχε στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα

Η κατάρρευση του Αργεντινού δεν ήταν το πρώτο περιστατικό αδιαθεσίας που αντιμετώπισε εκείνη την ημέρα. Οι καιρικές συνθήκες στην Μπαρανκίγια ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τη ζέστη και την υψηλή υγρασία να επιβαρύνουν σημαντικά τους ποδοσφαιριστές.

Πριν από τον τελικό, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υγρασία εκτιμάτο ότι θα άγγιζε το 80%.

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Ο Παρέδες είχε παρουσιάσει σημάδια εξάντλησης ήδη από τη διάρκεια της αναμέτρησης και αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς δυσκολευόταν να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Ροδόλφο Αρουαμπαρένα, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει πως ο ποδοσφαιριστής δεν αισθανόταν καλά πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

«Ένιωσε ζάλη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο διάλειμμα βελτιώθηκε λίγο, αλλά μετά από δέκα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσες να δεις ότι δυσκολευόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το μήνυμα του Παρέδες μετά την κατάρρευση

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους που ανησύχησαν για την κατάστασή του.

Μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και έσπευσε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της αδιαθεσίας του.

«Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, ήταν απλώς μια ζάλη», έγραψε, λίγη ώρα μετά την κατάρρευσή του.

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Ιστορική βραδιά για την Μπόκα Τζούνιορς

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για την Μπόκα Τζούνιορς, η οποία επικράτησε με 2-0 της βραζιλιάνικης Ατλέτικο Μινέιρο και κατέκτησε το Copa Sudamericana.

Με αυτή τη νίκη, ο σύλλογος της Αργεντινής έβαλε τέλος σε μια περίοδο 18 ετών χωρίς διεθνή τίτλο, πανηγυρίζοντας το 19ο διεθνές τρόπαιο της ιστορίας του.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, η Μπόκα έγινε ο σύλλογος με τους περισσότερους διεθνείς τίτλους στη Νότια Αμερική από το 1960, ξεπερνώντας την Ιντεπεντιέντε, η οποία έχει κατακτήσει 18.

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Ο Παρέδες ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Μπόκα, προτού μετακομίσει στην Ευρώπη το 2015. Η επιστροφή του στην ομάδα όπου αναδείχθηκε συνοδεύτηκε από έναν σημαντικό διεθνή τίτλο, σε μια βραδιά που, παρά τους πανηγυρισμούς, σημαδεύτηκε και από την ξαφνική περιπέτεια της υγείας του.