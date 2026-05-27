Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της μετά τη δεύτερη νίκη της στο Roland Garros, όταν δέχθηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ερώτηση για τη μητέρα της, Αγγελική Κανελοπούλου.

Η ερώτηση προήλθε από πρώην αθλήτρια του τένις από την Ουρουγουάη, η οποία είχε αγωνιστεί απέναντι στην Αγγελική Κανελοπούλου στο παρελθόν. Η αναφορά στη μητέρα της έκανε τη Μαρία Σάκκαρη να λυγίσει συναισθηματικά μπροστά στις κάμερες.

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που ήξεραν τη μητέρα μου όταν έπαιζε τένις. Είναι καταπληκτική, δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι. Είναι ο λόγος που είμαι εδώ», ανέφερε αρχικά η Ελληνίδα τενίστρια εμφανώς φορτισμένη.

Στη συνέχεια προσπάθησε να χαλαρώσει το κλίμα μιλώντας για το αγωνιστικό στυλ της μητέρας της. «Η μητέρα μου είχε υπομονή. Είχε πολλά drop shots; Είχε κακό σερβίς», είπε χαμογελώντας, πριν εξηγήσει πως σπάνια μιλά δημόσια για εκείνη ή συναντά ανθρώπους που τη γνώριζαν ως αθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη τόνισε ακόμη πόσο σημαντική υπήρξε η στήριξη της μητέρας της στην καριέρα της. Όπως αποκάλυψε, η Αγγελική Κανελοπούλου σταμάτησε το τένις μόλις στα 24 της χρόνια, όμως στάθηκε δίπλα της από την πρώτη στιγμή, πιστεύοντας στις δυνατότητές της ακόμη και όταν η ίδια δεν ξεχώριζε σε junior επίπεδο.