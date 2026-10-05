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Η κόντρα που έχει ξεσπάσει γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας φαίνεται πως έχει ξεφύγει πλέον από τα στενά όρια του αγωνιστικού χώρου. Η αντιπαράθεση του Πορτογάλου σταρ με τον Ζόρζε Ζεσούς έχει προκαλέσει αναστάτωση, με τους υποστηρικτές της εθνικής ομάδας να εκφράζουν ανοιχτά τη στήριξή τους στη μία ή την άλλη πλευρά.

Οι εξελίξεις φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά και την παρουσία της εθνικής Πορτογαλίας στα social media. Ειδικότερα, μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο από το προπονητικό καμπ στις 30 Σεπτεμβρίου, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο Instagram άρχισε να χάνει μεγάλο αριθμό followers.

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Η απώλεια ακολούθων δεν περιορίστηκε στις πρώτες ημέρες, αλλά συνεχίστηκε, με τον συνολικό αριθμό να παρουσιάζει αξιοσημείωτη πτώση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο λογαριασμός της εθνικής Πορτογαλίας αριθμούσε περίπου 24,9 εκατομμύρια followers πριν ξεσπάσει η συγκεκριμένη διαμάχη. Πλέον, ο αριθμός τους έχει μειωθεί περίπου στα 22,8 εκατομμύρια.

Η συγκεκριμένη μεταβολή αποτυπώνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και το μέγεθος της απήχησης που εξακολουθεί να έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους φίλους της πορτογαλικής εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, η μεγάλη πτώση των followers έχει αλλάξει και τον συσχετισμό στην κατάταξη των εθνικών ομάδων με τη μεγαλύτερη απήχηση στο Instagram. Η Πορτογαλία έχασε την κορυφή και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Βραζιλία.

Η «Σελεσάο» έχει ξεπεράσει πλέον τους 26 εκατομμύρια followers, παίρνοντας έτσι την πρώτη θέση από την Πορτογαλία.

(Με πληροφορίες από Mundo Deportivo)