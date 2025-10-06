Η Μαράια Αντετοκούνμπο μαζί με τα τέσσερα παιδιά της μετακόμισαν μόνιμα στην Αθήνα, σε μια απόφαση που η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο σκεφτόταν έντονα τα τελευταία χρόνια και που πήρε πλέον «σάρκα και οστά».

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ στο Sport24, ο Γιάννης αποκάλυψε ότι η σύζυγός του Μαράια προτιμάει την Αθήνα από το Μιλγουόκι, προσθέτοντας μάλιστα ότι και ο ίδιος θα ήθελε κάποια στιγμή στην καριέρα του να αγωνιστεί στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα.

Ο Γιάννης ο οποίος έχει δείξει αρκετές φορές στο παρελθόν την αγάπη του για την Ελλάδα, βρίσκεται σταθερά στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας τα τελευταία χρόνια, με την οποία κατέκτησε για πρώτη φορά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Όσον αφορά την οικογένειά του, οι δύο μεγάλοι γιοι του Γιάννη, ο 5χρονος Λίαμ και ο 4χρονος Μάβερικ, έχουν εγγραφεί ήδη σε ελληνικό σχολείο και από τις αρχές Σεπτεμβρίου πηγαίνουν καθημερινά στο Κολλέγιο Αθηνών. Το σχολείο βρίσκεται αρκετά κοντά στο υπερπολυτελές σπίτι της οικογένειας στο Ψυχικό, η αγορά του οποίου έγινε μόλις πριν από δύο χρόνια.

Ο Γιάννης βρίσκεται αυτήν την στιγμή στις ΗΠΑ, καθώς η πρεμιέρα των αγώνων στο NBA βρίσκεται προ των πυλών, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται τόσο ο Θανάσης, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στους Μπακς, όσο και η μητέρα τους, Βερόνικα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η σύζυγός του Μαράια θα είναι μόνη της στην Αθήνα. Άλλωστε, ο αδερφός του Κώστας πήρε πρόσφατα μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ενώ ο μικρότερος αδερφός του Άλεξ βρίσκεται επίσης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Όπως γίνεται κατανοητό, σιγά σιγά η οικογένεια Αντετοκούνμπο δείχνει την επιθυμία της να επιστρέψει μόνιμα στην Αθήνα, με τον ίδιο τον Γιάννη να περνάει έτσι και αλλιώς τον περισσότερο χρόνο από τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Ο Greek Freak θα επισκέπτεται σε κάθε ευκαιρία την οικογένειά του, ενώ το ίδιο ισχύει και από την αντίστροφη πλευρά, με την Μαράια να έχει ήδη προγραμματίσει ταξίδι στο Μιλγουόκι για τα Χριστούγεννα, για να περάσουν μαζί με τον Γιάννη, οικογενειακώς τις διακοπές τους.