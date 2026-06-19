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Λίγα λεπτά στο Μουντιάλ 2026 της Αμερικής ήταν αρκετά για να γίνει ο Γιαν Ντιομαντέ το πιο «καυτό» περιουσιακό στοιχείο της διοργάνωσης, αφού η παρουσία του στην εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού έχει ήδη «εκτοξεύσει» την αξία του.

Μετά από μία εξαιρετική σεζόν στη Λειψεία, ο 19χρονος Ντιομαντέ προκάλεσε ντόρο και στο Μουντιάλ της Αμερικής, αφού ήταν από τους κορυφαίους στην πρεμιέρα της Ακτής Ελεφαντοστού στη νίκη με 1-0 επί του Ισημερινού.

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Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν «μάχονται» έτσι ήδη για την απόκτησή του, με τη Λειψία να τρίβει τα χέρια της. Η γερμανική ομάδα τον απέκτησε από την Λεγκανές έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ και είπε «όχι» σε πρόταση των «κόκκινων» της Αγγλίας, με το πενταπλάσιο ποσό.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο λοιπόν, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει «φουλάρει» για την απόκτησή του και η μετεγγραφή του αναμένεται να κλείσει κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντιομαντέ είχε 13 γκολ και 10 ασίστ σε 36 εμφανίσεις την περασμένη σεζόν με τη Λειψία.