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Ο Νούσα άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς στο 40ο λεπτό με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, ενώ ο Ντιαλό ισοφάρισε για την αφρικανική ομάδα στο 74ο λεπτό.

Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο 86ο λεπτό, αξιοποιώντας ασίστ του Μπεργκ μετά από οργανωμένη επιθετική προσπάθεια.

Η Νορβηγία άντεξε στην πίεση των τελευταίων λεπτών και στη συνέχεια της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε δίχτυα στο 86′ χαρίζοντας στη Νορβηγία τη νίκη απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού (2-1), «σφραγίζοντας» το ραντεβού των «Βίκινγκς» με τη Βραζιλία στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Δύο πανέμορφα γκολ με ατομικές προσπάθειες διαμόρφωναν το 1-1 στο παιχνίδι ανάμεσα στη Νορβηγία και την Ακτή Ελεφαντοστού. Όλα αυτά μέχρι το 86′, όταν μίλησε ο Έργλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος βρίσκοντας δίχτυα χάρισε τη νίκη – πρόκριση στους «Βίκινγκς» στέλνοντάς τους στη φάση των «16» όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία.

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Διατεθειμένη να πιέσει ψηλά από το ξεκίνημα η Νορβηγία, με διάθεση να σημαδέψει στα αντίπαλα καρέ τους Χάαλαντ – Σόρλοθ. Μόλις στο 3′ ο Πέντερσεν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Χάαλαντ να παίρνει την κεφαλιά από το ύψους του πέναλτι και την μπάλα να σταματά τα σώματα των αμυντικών της Ακτής, οι οποίοι στη συνέχεια απομάκρυναν όπως όπως.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου η Ακτή κατάφερε να ισορροπήσει το ματς, με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει σημαντικά. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους Αφρικανούς με τον Κόναν (ο οποίος είχε πάρει την πτέρυγα πατώντας περιοχή) να ελίσσεται ωραία και να κάνει το σουτ, ωστόσο η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ.

Η Ακτή απείλησε εκ νέου στο 28′ με τον Ντιομαντέ να σεντράρει από αριστερά, τον Πεπέ να εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, να κάνει όμως περισσότερο γύρισμα, παρά σουτ, με τον Χέγκεμ να διώχνει σε κόρνερ. Στο 37′ Σόρλοθ και Χάαλαντ πρωταγωνίστησαν, με τον πρώτο να κάνει σέντρα από δεξιά και τον δεύτερο να πιάνει αδύναμη κεφαλιά που κατέληξε στα χέρια του Φοφανά.

Εκεί που όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο χωρίς να υπάρχει σκορ στο παιχνίδι, ο Νούσα τάραξε τα νερά στο 40′ αλλάζοντας τις ισορροπίες. Ατομική ενέργεια και εκπληκτικό πλασέ από αριστερά στην απέναντι γωνία για ένα από τα ωραιότερα γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και το 1-0 των Νορβηγών.

Δύο λεπτά αργότερα ο Σόρλοθ λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματα των Βίκινγκς, όταν σε εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι παίρνοντας διαγώνια κεφαλιά που έφυγε για ελάχιστα άουτ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Ακτή άγγιξε την ισοφάριση με την κεφαλιά του Αγκμπαντού από εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά να γλείφει το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Νίλαντ.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με την Ακτή διατεθειμένη να πιέσει, προκειμένου να φτάσει (αρχικά) στην ισοφάριση. Ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δεν άργησε να βρει φάση για γκολ. Στο 55′ ο Πεπέ βρέθηκε σε θέση βολής από τα δεξιά, με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, Νίλαντ, να του λέει ένα μεγαλοπρεπές «όχι» κρατώντας το 1-0.

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Στο 64′ η Νορβηγία άγγιξε το 2-0. Κόρνερ από τα δεξιά, κεφαλιά του Σόρλοθ στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω, πλασέ από τον στόπερ Χέγκεμ που είχε προωθηθεί, με τον Ντιαλό να διώχνει την μπάλα πάνω στη γραμμή γλιτώνοντας την εστία της Ακτής από βέβαιη παραβίαση.

Αφού έσωσε την Ακτή από δεύτερο γκολ, ο Ντιαλό πρωταγωνίστησε έπειτα και στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Μετά από εκπληκτική ατομική ενέργεια έφτασε σε θέση βολής και «εκτέλεσε» τον Νίλαντ για το 1-1 στο 74′.

Η ισοφάριση έφερε μούδιασμα για λίγα λεπτά στο παιχνίδι, στο 85′ όμως μίλησε η ποιότητα των Νορβηγών, οι οποίοι παρέδωσαν μαθήματα τριγωνομετρίας. Πανέμορφη κάθετη στον Μπεργκ, αυτός τρύπησε την άμυνας της Ακτής από δεξιά, την κατάλληλη στιγμή γύρισε παράλληλα και ο Χάαλαντ με αριστερό πλασέ στην κίνηση έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.

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Στο 96′ ο Νίλαντ πραγματοποίησε την επέμβαση του αγώνα αποκρούοντας εντυπωσιακά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντιαλό, η Νορβηγία άντεξε στην πίεση της Ακτής και πανηγύρισε τη νίκη – πρόκριση.

ΓΚΟΛ: 74′ Ντιαλό – 40′ Νούσα, 86′ Χάαλαντ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45’+1′ Νούσα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ:

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φάε): Φοφανά – Κόναν (93′ Κονάν), Κοσούνου, Ντουέ, Αγκμπαντού – Κεσί, Σανγκαρέ, Ουλάι (60′ Ντιαλό) – Μπονί (60′ Γουαΐ), Ντιομαντέ (93′ Γκεσάντ), Πεπέ (87′ Ντιακιτέ)

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Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ – Άγιερ, Μόλερ Βόλφε, Πέντερσεν (83′ Άουρσνες), Χέγκεμ – Μπεργκ, Μπέργκε, Όντεγκααρντ – Σόρλοθ (71′ Μπομπ), Χάαλαντ, Νούσα (71′ Σκέλντερουπ)