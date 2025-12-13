Μια είδηση που έρχεται να ταράξει τα νερά γύρω από τον Λιονέλ Μέσι και την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή βλέπει το φως της δημοσιότητας, ενόψει της προσπάθειας της «αλμπισελέστε» να υπερασπιστεί τον τίτλο της στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Nacion, η αργεντίνικη Δικαιοσύνη φέρεται να στρέφεται κατά του Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (AFA) και ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της χώρας, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο.

Advertisement

Advertisement

🚨💣 Chiqui Tapia is being accused of several illegal activities that could cost him his job, along with other AFA officials. Every day, the Federal Court in Argentina, led by Judge Daniel Rafecas, finds new evidence of Tapia and other AFA members doing things outside the law.… pic.twitter.com/lfZVZc64qd — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 12, 2025

Η υπόθεση αφορά ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία που φέρονται να συνδέονται με τον Τάπια. Όπως αναφέρεται, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάνιελ Ραφέκας διέταξε νέες εφόδους σε περιφραγμένη κοινότητα στην περιοχή Πιλάρ, όπου πολυτελής βίλα είναι καταχωρημένη στην εταιρεία «Real Central SRL». Η εταιρεία συνδέεται με τους Λουτσιάνο Παντάνο και Άνα Λουσία Κόντε, οι οποίοι εμφανίζονται ως φερόμενες «βιτρίνες» του προέδρου της AFA.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες προστίθενται σε προηγούμενες επιχειρήσεις των Αρχών σε περισσότερους από 15 ποδοσφαιρικούς συλλόγους, καθώς και σε γραφείο στο κέντρο του Μπουένος Άιρες. Όλες οι κινήσεις εντάσσονται στην έρευνα που στοχεύει να αποσαφηνίσει τη συσσώρευση πλούτου του Τάπια και του στενού του κύκλου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης ο ταμίας της ομοσπονδίας, Πάμπλο Τοβιτζίνο —ο οποίος φέρεται να ήταν πιθανός ένοικος της έπαυλης— καθώς και η χρηματοοικονομική εταιρεία Sur Finanzas, που κατηγορείται ότι χορηγούσε δάνεια σε συλλόγους υπό καταχρηστικούς όρους.

Την ίδια ώρα, η FIFA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση υπερβαίνει τα στενά όρια του ποδοσφαίρου. Σε περίπτωση που αποδειχθεί παράνομος πλουτισμός του Τάπια, δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Αργεντινής, έως και αποκλεισμός από το Finalissima ή ακόμη και από το Μουντιάλ.