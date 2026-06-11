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Η ποδοσφαιρική «καρδιά» της Βραζιλίας χτυπά ήδη στον παλμό του Μουντιάλ 2026, με τους φίλους της «σελεσάο» να εκδηλώνουν την υποστήριξή τους προς τον Νεϊμάρ μέσα από ένα εντυπωσιακό έργο street art που έχει τραβήξει τα βλέμματα και τα φλας.

Στην πόλη Νόβο Αμπούργκο της νότιας Βραζιλίας, και συγκεκριμένα στη συνοικία Πατρία Νόβα, ένα μεγάλο τμήμα κεντρικού δρόμου μετατράπηκε σε έναν υπαίθριο καμβά αφιερωμένο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Το γιγαντιαίο έργο εκτείνεται σε μήκος περίπου 200 μέτρων, αποτελώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

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RUA DO NEYMAR! 🇧🇷



Neymar ganhou uma pintura de cerca de 200m na esquina das ruas João Pessoa e Voluntários da Pátria, no Rio Grande do Sul. A homenagem ao craque foi feita por artistas locais. Curtiu, torcedor? 🤩⚽



📹 @tudodecima_



*Contém legenda automática#ViveNaGente… pic.twitter.com/mskhusq21I — sportv (@sportv) June 10, 2026

Η δημιουργία ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική και τις λεπτομερείς απεικονίσεις του 34χρονου σούπερ σταρ, αποτυπώνοντας τη σημασία που εξακολουθεί να έχει ο Νεϊμάρ για τους Βραζιλιάνους φιλάθλους. Οι εικόνες από το έργο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και μετατρέποντας το σημείο σε πόλο έλξης για επισκέπτες και φίλους του ποδοσφαίρου.

Πέρα από το καλλιτεχνικό και αθλητικό του ενδιαφέρον, το έργο απέκτησε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αναδεικνύει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και το κλίμα ενότητας που δημιουργεί η εθνική ομάδα ενόψει του Μουντιάλ. Πρόκειται για μία ακόμη απόδειξη της ξεχωριστής σχέσης που διατηρεί η Βραζιλία με το ποδόσφαιρο, το οποίο παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής της ταυτότητας.