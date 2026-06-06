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Σε λίγες ημέρες ξεκινά το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση φιλοξενείται από τρεις χώρες και θα πραγματοποιηθεί σε 16 πόλεις, με συνολικά 104 αγώνες. Οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στους κανονισμούς όσο και στη χρήση της τεχνολογίας, με αρκετές από αυτές να αναμένεται να εφαρμοστούν ευρύτερα στα εθνικά πρωταθλήματα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

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Αυστηρότερα μέτρα για τη συμπεριφορά των παικτών

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι ποδοσφαιριστές δεν θα μπορούν να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων αντιπαραθέσεων στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης επιχειρήσει να αποκρύψει τα λόγια του σε λεκτική σύγκρουση με αντίπαλο, ο διαιτητής θα μπορεί να τον αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Διευρυμένες αρμοδιότητες για το VAR

Το VAR αποκτά πλέον μεγαλύτερο ρόλο, καθώς θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περισσότερες περιπτώσεις, όπως:

λανθασμένες αποφάσεις για κόρνερ,

επιθετικά φάουλ που προηγήθηκαν μιας κρίσιμης φάσης,

λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή,

περιπτώσεις όπου τιμωρείται λάθος ποδοσφαιριστής.

Γρηγορότερες αλλαγές

Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα πρέπει να εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από το πλησιέστερο σημείο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αναπληρωματικός δεν θα μπορεί να εισέλθει αμέσως στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα η ομάδα του να αγωνίζεται προσωρινά με παίκτη λιγότερο.

Περιορισμός των καθυστερήσεων

Οι διαιτητές θα εφαρμόζουν αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων σε πλάγια άουτ και επαναφορές. Αν η εκτέλεση δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, η κατοχή της μπάλας θα περνά στην αντίπαλη ομάδα.

Παράλληλα, ποδοσφαιριστές που δέχονται ιατρική φροντίδα θα πρέπει να παραμένουν εκτός αγωνιστικού χώρου για τουλάχιστον ένα λεπτό, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως σοβαροί τραυματισμοί ή τραυματισμοί τερματοφυλάκων.

Κόκκινη κάρτα για αποχώρηση από το γήπεδο

Παίκτες ή μέλη ομάδων που εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι για διαιτητική απόφαση θα τιμωρούνται αυστηρά. Σε περίπτωση που μια ομάδα αποχωρήσει και διακόψει αγώνα, θα χάνει το παιχνίδι.

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Cooling break σε κάθε ημίχρονο

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε αρκετές πόλεις των διοργανωτριών χωρών, θα προβλέπεται τρίλεπτο διάλειμμα περίπου στο μέσο κάθε ημιχρόνου για ενυδάτωση και δροσιά των ποδοσφαιριστών.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο παιχνίδι

Η FIFA επενδύει δυναμικά στην τεχνολογία, ενσωματώνοντας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο VAR και στον έλεγχο του οφσάιντ. Μέσω τρισδιάστατων μοντέλων των ποδοσφαιριστών, οι κινήσεις τους θα καταγράφονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, επιταχύνοντας τις αποφάσεις.

Παράλληλα:

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θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Football AI Pro για ανάλυση δεδομένων και τακτικής,

οι τηλεθεατές θα έχουν πρόσβαση σε πλάνα από κάμερες σώματος των διαιτητών,

ρομποτικοί σκύλοι θα συνδράμουν στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων γύρω από τα γήπεδα.

Νέο format με 48 ομάδες

Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι συμμετέχουσες εθνικές ομάδες αυξάνονται από 32 σε 48 και θα χωριστούν σε 12 ομίλους.

Στη φάση των νοκ άουτ θα προκρίνονται:

οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου,

οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.

Το νέο σύστημα, παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόζεται στα τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό και το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

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Το Μουντιάλ 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη και πιο τεχνολογικά εξελιγμένη διοργάνωση που έχει γνωρίσει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.