Ο ΠΑΟΚ χάρη στα φοβερά γκολ των Μύθου και Οζντόεφ κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης και πήρε μία «παλικαρίσια» πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο «δικέφαλος του Βορρά» εκμεταλλεύτηκε το προβάδισμα που απέκτησε από το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, την ώρα που ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα του έδινε ελπίδες για την συνέχεια. Εξαιρετικός ήταν και ο Τσιφτσής, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, κρατώντας το μηδέν.

Το παιχνίδι:

Ο ΠΑΟΚ στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού άνοιξε το σκορ με το νεαρό Μύθου, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων», μετά την ωραία μπαλιά του Ζίβκοβιτς, πέρασε τον Τζολάκη και πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1 του «δικέφαλου του Βορρά», μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς (7′).

«Πάγωσε» το Γ. Καραϊσκάκης ο Οζντόεφ

Στην αμέσως επόμενη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση, ο Τάισον βρήκε δεξιά τον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος γύρισε την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και ο Οζντόεφ με ένα υποδειγματικό τελείωμα στην κίνηση, άφησε «άγαλμα» τον Τζολάκη, κάνοντας το 0-2 για τον ΠΑΟΚ (15′).

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 38′ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κοστίνια. Ο Πορτογάλος βρέθηκε μόνος στο ύψος του πέναλτι, μετά την προσπάθεια του Ταρέμι, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε πέρασε ψηλά άουτ. Να σημειωθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την εξέλιξη της αναμέτρησης και λίγα λεπτά νωρίτερα αντικατέστησε τον Γιαζίτζι με τον Γιάρεμτσουκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν ξανά για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον βγήκε στην αντεπίθεση, μοίρασε αριστερά για τον Μύθου, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ο νεαρός φορ απομακρύνθηκε δύσκολα από τον Τζολάκη (50′).

Λίγα λεπτά αργόετρα και μετά το κερδισμένο φάουλ του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Μουζακίτη και εκείνος με ένα δυνατό σουτ απείλησε τον Τσιφτσή, ο οποίος απομάκρυνε σε κόρνερ με εντυπωσιακή επέμβαση.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, ο Τσιφτσής ήταν και πάλι πρωταγωνιστής καθώς σταμάτησε τον Ταρέμι, ενώ στην συνέχεια της φάσης το σουτ του Ποντένσε πέρασε άουτ. Φυσικά, ο χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει σε μία δίκαιη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου και περιμένει να μάθει τον νικητή του Άρης – Παναθηναϊκός.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Κοστίνια (Ροντινέι 46′), Ρέτσος, Μπιανκόν (Καλογερόπουλος 80′), Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία (Έσε 64′), Μουζακίτης, Γιαζίτζι (Γιάρεμτσουκ 31′), Μάρτινς, Τσικίνιο (Ποντένσε 64′), Ταρέμι

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Κένι, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μειτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς (Πέλκας 90+2), Τάισον (Ζαφείρης 58′), Κωνσταντέλιας (Γιακουμάκης 71′), Μύθου (Χατσίδης 71′)

