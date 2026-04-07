Η ΑΕΚ πριν από 27 χρόνια τέτοια μέρα, είχε δώσει φιλικό αγώνα στις 7 Απριλίου του 1999 με την Παρτιζάν στην εμπόλεμη με το ΝΑΤΟ Σερβία για να σταθεί στο πλευρό της χώρας, αψηφώντας τους κινδύνους και τους βομβαρδισμούς για να στείλει το μήνυμα αλληλεγγύης και ειρήνης.

Ο Σέρβος τεχνικός της Ενωσης, Μάρκο Νίκολιτς στα 20 του χρόνια τότε, ήταν παρών εκείνη την ημέρα στο γήπεδο της Παρτιζάν στο Βελιγράδι και μοιράστηκε με το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου τις αναμνήσεις και συναισθήματά του από τον ιστορικό αυτό αγώνα!

Αναλυτικά όλα όσα ειπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Έχω ακόμα πολύ νωπές αναμνήσεις γι’ αυτό το παιχνίδι, ήμουν παρών στο στάδιο ήμουν ένα εικοσάχρονο αγόρι ας πούμε, εκείνη την στιγμή. Και είναι ακόμα ένα μυστήριο για πολλούς, πως οι οπαδοί της AEK κατάφεραν να το κάνουν αυτό το ταξίδι γιατί τα σύνορα ήταν κλειστά, η χώρα βρισκόταν στον πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά βρήκαν τον τρόπο να έρθουν σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές. Έχουμε δυστυχώς πολλές δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας, σε αυτό μοιραζόμαστε πολλά κοινά πράγματα με τους Έλληνες και συγκεκριμένα με τους ανθρώπους ΑΕΚ. Εννοώ τους πολέμους την εκδίωξη του λαού μας από διάφορα εδάφη. Από την ΑΕΚ ήρθαν, αναγνώρισαν τη στιγμή, έδωσαν υποστήριξη και όλοι οι άνθρωποι στη Σερβία τους ευχαριστούν. Αυτό ήταν το παιχνίδι μεταξύ της Παρτιζάν με την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπήρχε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή αλλά κανείς δεν νοιαζόταν, όλοι ήταν στο γήπεδο και όλοι στη Σερβία θα έχουν πολύ θερμές αναμνήσεις από αυτόν τον αγώνα και δεν θα τον ξεχνούν ποτέ. Πολλές φορές όταν μιλάς με τον κόσμο αναφέρουν με τον πιο θετικό τρόπο την ΑΕΚ και έχουν ευγνωμοσύνη για αυτή τη χειρονομία των οπαδών της ΑΕΚ και της ομάδας της ΑΕΚ που ήρθε στη χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Ήρθαν να δώσουν στήριξη ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στους βομβαρδισμούς».