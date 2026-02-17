Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία άνετη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ενώ η ΑΕΚ – που παρατάχθηκε με εννιά παίκτες, έχοντας εκτός τους Λεκαβίτσιους, Κατσίβελη και Φλιώνη – δεν μπόρεσε να τον ανταγωνιστεί.

Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ ξεκίνησε αρκετά καλά το παιχνίδι και προηγήθηκε μετά το καλάθι στον αιφνιδιασμό του Μπάρτλει (4-8). Στην συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, έκανε μεγάλο σερί 13-0 και έκλεισε το δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (23-12), μετά τα τρίποντα των Βεζένκοφ (10π.) και Παπανικολάου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έλεγξε απολύτως τον ρυθμό της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις στην περιφέρεια με τους Πίτερς (3/6 τρίποντα) και Γουόρντ, ενώ ο Γουόκαπ με καλάθι στον αιφνιδιασμό διεύρυνε ακόμα περισσότερο την διαφορά (44-21, 18′). Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να βρει αντίδραση και έτσι το ημίχρονο βρήκε τους Πειραιώτες στο +22 (46-24).

Στην τρίτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την μεγάλη διαφορά που είχαν αποκτήσει από το πρώτο ημίχρονο. Μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Βεζένκοφ έδωσε την έξτρα πάσα στον Γουόκαπ και εκείνος ευστόχησε για τρεις από την γωνία (54-30, 25′). Προς το τέλος της περιόδου, η «Ένωση» έβγαλε μια μικρή αντίδραση και μετά τα δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Χαραλαμπόπουλο και Νάναλι έριξε την διαφορά (63-49).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με μεγάλη διαφορά, με τον Λαρεντζάκη να ευστοχεί από τα επτά μέτρα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ, κάνοντας το +20 (77-57). Φυσικά, τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλο το παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ, που αγωνίστηκε με εννιά παίκτες – απουσίαζαν οι Λεκαβίτσιους, Φλιώνης και Κατσίβελης – δεν μπόρεσε να τον ανταγωνιστεί σε κανένα διάστημα του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 64-49, 81-67

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 7, Νιλικίνα, Γουόρντ 8, Λαρεντζάκης 3, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 6, Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14, Μιλουτίνοφ 10, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 9

ΑΕΚ: (Ντράγκαν Σάκοτα) Γκρέι 10, Σκορδίλης 2, Μπράουν 7, Φιζελ 5, Αρσενόπουλος 6, Πετσάρσκι 2, Νάναλι 13, Μπάρτλει 15, Χαραλαμπόπουλος 7