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Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε μία πολύ σημαντική απόφαση, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 2 χρόνια στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα στην Τραμπζονσπόρ.

Η ομάδα από την Τραπεζούντα για να τον πείσει να υπογράψει μαζί της έπρεπε να του προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο. Μία συμφωνία ανάλογη της κλάσης και της ποιότητάς του. Γι’ αυτό τον λόγο και ο έμπειρος εξτρέμ θα έχει να λαμβάνειν 17 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από την Τραμπζονσπόρ. Κάτι που από μόνο του είναι μυθικό. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το deal για τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ.

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BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα βλέπει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να μεγαλώνουν και να «φουσκώνουν», καθώς θα παίρνει το 20% από τα έσοδα των εμφανίσεων που θα πουληθούν από εδώ και πέρα, ενώ θα μπορεί να εκμεταλλεύεται ο ίδιος την εικόνα του και να έχει ένα ανάλογο ποσοστό.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ τις τελευταίες ημέρες γέμιζε τις μπαταρίες του στη Μύκονο. Ωστόσο, θα αφήσει πολύ σύντομα το νησί του Αιγαίου και μέσα στις επόμενες ώρες θα φτάσει στην Τραπεζούντα, όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα από τους ανθρώπους του τουρκικού συλλόγου. Κάτι που αναμένεται να συμβεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), όπως έχουν κάνει οι ίδιοι γνωστό.

Όπως είναι λογικό και επόμενο πλήθος κόσμου αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Τραπεζούντας, ώστε να υποδεχτεί τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ σε μία από τις πιο μεγάλες -και σίγουρα την πιο ιστορική- μεταγραφή της ομάδας τους.



