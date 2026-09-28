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Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία συλλεκτικών αντικειμένων, αποκλειστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και κοινές δράσεις των δύο οργανισμών.

Η συνεργασία θα καλύψει τη μετάβαση της ποδοσφαιρικής ομάδας στο νέο της γήπεδο καθώς και τον εορτασμό των 120 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρωτοβουλίες των δύο πλευρών θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας τους.

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Εμπορική συμφωνία έκπληξη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός καθώς θα συνεργαστεί με την Playmobil.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, συλλεκτικές δημιουργίες με θέμα την ομάδα, αποκλειστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και ειδικές ενέργειες των δύο brands. Περισσότερες λεπτομέρειες για όσα ετοιμάζουν οι δύο πλευρές θα γίνονται γνωστές σταδιακά μέσω των επίσημων καναλιών τους.

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Η συμφωνία θα βρίσκεται σε ισχύ τόσο κατά τη μετάβαση της ποδοσφαιρικής ομάδας στο νέο της γήπεδο όσο και κατά τον εορτασμό των 120 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της με την PLAYMOBIL, μία από τις πιο αναγνωρισμένες και αγαπημένες εταιρείες παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την ένωση δύο ισχυρών brands, με κοινό όραμα τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών που θα φέρουν ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό στους φιλάθλους του, συνδυάζοντας το πάθος για το ποδόσφαιρο με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συλλεκτική κουλτούρα

Περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία, πρόκειται για μια μακροχρόνια συνεργασία που θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια, μέσα από μια σειρά καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν αποκλειστικές εμπειρίες, να γνωρίσουν συλλεκτικές δημιουργίες και να συμμετάσχουν σε ειδικές ενέργειες που θα φέρουν την υπογραφή των δύο brands, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σταδιακά μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας των δύο οργανισμών.

Η συνεργασία θα συνοδεύσει τον Παναθηναϊκό σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του, με ορόσημα όπως η μετάβαση στο νέο γήπεδο και ο εορτασμός των 120 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, μέσα από ξεχωριστές πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν την κατάλληλη στιγμή.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η PLAYMOBIL ενώνουν τις δυνάμεις τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο που συνδυάζει την ιστορία, τις αξίες και την παράδοση του Συλλόγου με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, δημιουργώντας εμπειρίες που θα εμπνεύσουν τις επόμενες γενιές φιλάθλων του Παναθηναϊκού».

Some things never go out of play. ☘️

Panathinaikos FC is proud to welcome @playmobil as a new official partner.

Bringing together two brands with generations of history, this new partnership connects football, creativity and play in a unique way.

We look forward to what’s ahead.… pic.twitter.com/PCRBmNIZvP — Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 28, 2026