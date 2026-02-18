Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού κυριάρχησε απόλυτα στον προημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη με 101-71.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ιδιαίτερα σοβαρός και αποφασισμένος στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία του ΠΑΟΚ (101-71), κλείνοντας “ραντεβού” στα ημιτελικά με τον Ηρακλή (19/02, 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Advertisement

Advertisement

Ο Ρισόν Χολμς έκανε… ό,τι ήθελε στη ρακέτα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει 14 πόντους και 6 ασίστ και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πραγματοποιεί ένα θετικότατο ντεμπούτο, με 16 πόντους (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές). Για τον “Δικέφαλο του Βορρά”, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Στις πρώτες φάσεις της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε με σφιχτή άμυνα και με τον Χουγκάζ να σκοράρει πέντε από τους επτά πρώτους πόντους προηγήθηκε με 7-4. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την έντασή του και κυριάρχησε στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου, με κύριους άξονες στην επίθεση τους Γκραντ, Όσμαν και Χολμς. Οι “πράσινοι” πέρασαν αρχικά μπροστά με 14-9 και στη συνέχεια απέκτησαν διψήφια διαφορά με τρίποντο του Μήτογλου (26-16). Ο Ναν έδωσε “αέρα” 13 πόντων στην ομάδα του (31-18), με τον Μέλβιν να πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι της περιόδου (31-20).

Οι παίκτες του Άταμαν διατήρησαν το υπέρ τους μομέντουμ και στη δεύτερη περίοδο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε το πρώτο του καλάθι για το 36-23, λίγο αργότερα σκόραρε για τρεις (43-25), ενώ ο Χολμς έστειλε για πρώτη φορά την ομάδα του στο +20 (45-25). Ο Όσμαν έφερε σε δύο περιπτώσεις το +24 (54-30, 56-32) και έπειτα με 1/2 βολές σημείωσε το 57-32, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε σχεδόν τρία λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στο δεύτερο μέρος (61-34 με Περσίδη). Ο Χουάντσο Ερανγκόμεθ απάντησε με φοβερό τρίποντο (64-34) και Γκραντ και Ναν “εκτόξευσαν” τη διαφορά στους 33 (76-43). Ο Νάιτζελ Χίεζ-Ντέιβις με νέο μακρινό σουτ διαμόρφωσε το 79-43 και ύστερα με δίποντο το 82-45, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση και στήνοντας όμορφες συνεργασίες με τους καινούριους συμπαίκτες του. Το σκορ της τρίτης περιόδου προέκυψε από δύο εύστοχες βολές του Αντώνη Κόνιαρη (82-47).



Η τέταρτη περίοδος ήταν πλέον μια τυπική διαδικασία για τις δύο ομάδες, με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί προ πολλού. Ο Άλεν έβαλε τέσσερις πόντους για λογαριασμό του ΠΑΟΚ (), αλλά η διαφορά δεν μειωνόταν, με τον Χέιζ-Ντέιβις να την στέλνει στους 38 (92-54 στο 35΄).

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71