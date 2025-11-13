Ο Παναθηναϊκός (7-4) πήρε μεγάλο διπλό στην Ισπανία κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης (5-6) για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Σορτς (19 πόντοι), Φαρίντ (6/8 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ) και Σλούκα (15 πόντοι, 7 ασίστ), έφτασε στο σπουδαίο αποτέλεσμα με 77-87.

Αρκετά θετικός ήταν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός. Τόσο ο Ρογκαβόπουλος (5π.) όσο και ο Σόρτς (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές) μπήκαν «ορεξάτοι», με τον γκαρντ του «τριφυλλιού» να κερδίζει τον Καμπάτσο και να σκοράρει για το +8 (9-17, 6′). Ιδιαίτερα θετικός ήταν και ο Ναν ο οποίος ευστόχησε σε δύο τρίποντα, ωστόσο «φορτώθηκε» από νωρίς με δύο φάουλ.

Εντυπωσιακό μπάσκετ, άμυνα από «σίδερο» ο Παναθηναίκός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει και μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μαλεντόν (6π.) έριξε την διαφορά (26-30), με τον Σλούκα όμως να απαντάει άμεσα, ευστοχώντας στο αριστερό λέι απ και παίρνοντας το φάουλ (14′).

Στην συνέχεια, ο Αταμάν διόρθωσε το πρόβλημα με τα αμυντικά ριμπάουντ, ρίχνοντας στο παρκέ τους Σαμοντούροφ και Φαρίντ. Στα μέσα της περιόδου η άμυνα έμοιαζε «απροσπέλαστη» με τους παίκτες της Ρεάλ να δυσκολεύονται να πλησιάσουν στο καλάθι.

Από την άλλη μεριά, Σλούκας και Σορτς συνέχισαν να δίνουν το παράδειγμα στην επίθεση, ενώ δύο εντυπωσιακές συνεργασίες του Έλληνα διεθνή με τον Φαρίντ (8π.) κατέληξαν σε κάρφωμα, με την διαφορά να φτάνει σε διψήφια νούμερα (36-49, 18′).

Πρωταγωνιστής σε άμυνα και επίθεση ο Φαρίντ

Ο νεοαποκτηθείς σέντερ του «τριφυλλιού» έκανε ότι ήθελε στο παρκέ. Εντυπωσιακά άλματα στην επίθεση, κερδισμένα φαουλ, καλάθια μετά από ριμπάουντ. Ο Φαρίντ (16π.) τα έκανε όλα σωστά και έδωσε το «σύνθημα» για το +19 του Παναθηναϊκού, μετά το δεύτερο τρίποντο του Οσμάν στην αναμέτρηση (40-59, 23′). Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός είχε σε φοβερή βραδιά τον Σλούκα (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), ο οποίος με διαδοχικά καλάθια διατήρησε την διαφορά σε υψηλά επίπεδα (56-73, 29′).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να ρίξουν την διαφορά με τους Φελίζ (16π.) και Ταβάρες (15π.), αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στα πρόσωπα των Σορτς και Σλούκα. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, με 19 πόντους, αποτέλεσε τον κορυφαίο στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους, ενώ αμυντικά περιόρισε τον Καμπάτσο, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Φυσικά τίποτα δεν άλλαξε στην συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μία πολύτιμη νίκη στην Ισπανία κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87

Ρεάλ Μαδρίτης: (Σέρτζιο Σκαριόλο) Λάιλς 7, Αμπάλντε 8, Καμπάτσο 4, Οκέκε 3, Χεζόνια 5, Μαλεντόν 6, Ντεκ 4, Γκαρούμπα, Ταβάρες 20, Γιουλ, Φελίζ 16, Λεν 4

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 19, Οσμάν 13, Σλούκας 15, Ρογκαβόπουλος 7, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν 8, Φαρίντ 16, Ερναγκόμεζ 5, Μήτογλου 4

