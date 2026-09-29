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Ο τεράστιος Σακίλ Ο’ Νιλ παρακολουθεί δια ζώσης την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο θρύλος του NBA, είναι πλέον ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της NordVPN και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πήγε στο Κάουνας για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζάλγκιρις Κάουνας και τον Ολυμπιακό.

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Μάλιστα, ο Σακίλ Ο’Νιλ έφτασε στο γήπεδο «Zalgirio Arena» και όπως είναι λογικό όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω του.

Shaq has arrived! 👀 The NBA legend just pulled up to the arena for Zalgiris vs. Olympiacos 🔥 pic.twitter.com/sxTXRiW41B September 29, 2026

Shaquille O’Neal is in the house! 👀🏀 pic.twitter.com/ZddYD90jxF — Basketball Sphere (@BSphere_) September 29, 2026

Mάλιστα, λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Αμερικανός θρύλος της κορυφαίας Λίγκας του πλανήτη μπήκε στο παρκέ εν μέσω αποθέωσης.

Ο θρύλος του ΝΒΑ μίλησε και στα λιθουανικά, αγκάλιασε τον Βαλαντσιούνας, κάθισε δίπλα στον Άρβιντας Σαμπόνις και αποθεώθηκε από μία κατάμεστη Zalgirio Arena. Ακούγοντας τα συνθήματα της κατάμεστης εξέδρας, ο Σακίλ Ο’Νιλ παρασύρθηκε και άρχισε να πηδάει στο ρυθμό των οπαδών, φωνάζοντας και αυτός συνθήματα.