Ο Παναθηναϊκός αν και καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού δεν τα κατάφερε και έχασε με 1-2 στην 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η Γκόου Εχέντ Ιγκλς μέσα σε λίγα λεπτά, με πρωταγωνιστή τον Σμιτ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, έκανε την ολική ανατροπή και έφυγε με το διπλό από το ΟΑΚΑ.

Στα του παιχνιδιού, αρκετά καλύτερος ήταν κατά το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχοντας καλή κυκλοφορία της μπάλας έφτανε συχνά στην περιοχή της Γκόου Εχέντ Ιγκλς και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησε με τον Τετέ, το σουτ του οποίου πέρασε άουτ. Στο 13′ ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού έχασε τεράστια ευκαιρία, με την μπάλα να φτάνει στα πόδια του έπειτα από κόντρα, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε από κοντά απέκρουσε με δυσκολία ο Ντε Μπούσερ.

Στη συνέχεια, το «τριφύλλι» απειλούσε κυρίως από μακριά με τους Μπακασέτα και Τετέ να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Ωστόσο, το μεγαλύτερό του πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός είχε στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους την μπάλα στα πόδια του και πίεζε για να βρει το γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Βρήκε το πολυπόθητο γκολ με Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός αύξησε κι άλλο την πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά, στο 54′ ο Μπακασέτας πήρε την μπάλα από τον Τετέ, έκανε το γύρισμα στην μικρή περιοχή, ωστόσο εκεί δεν υπήρχε κανένας συμπαίκτης του για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Ότι δεν έγινε εκεί όμως, έγινε δύο λεπτά αργότερα. Ο Τετέ εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, βρήκε τον αμαρκάριστο Σφιντέρσκι στο πρώτο δοκάρι, με τον Πολωνό να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά κάνοντας το 1-0 (56′).

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να σκοράρει εκ νέου στο 59′, ωστόσο ο Νάουμπερ πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Σφιντέρσκι που έβγαινε τετ α τετ και με ένα τάκλιν απέκρουσε το σουτ του Πολωνού. Στο 66′ ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε η επέμβαση του Λαφόντ, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να πέφτει στην αριστερή του γωνία και να βγάζει το δυνατό σουτ του Μάργκαρετ, έπειτα από κόρνερ των φιλοξενούμενων.

Απίστευτο σόου από την Γκόου Εχέντ Ιγκλς και ανατροπή

Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, οι Ολλανδοί κόντρα στη ροή του παιχνιδιού έφεραν τα πάνω κάτω στο ΟΑΚΑ. Αρχικά, ο Τζέιμς βρήκε με σέντρα τον Σμιτ και ο επιθετικός της Γκόου Εχέντ Ιγκλς με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (75′).

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο Σμιτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, παγώνοντας το ΟΑΚΑ. Στο 82′, ο Τζέιμς βρήκε τον Σμιτ στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και εκείνος με ένα σουτ στην κίνηση έβαλε την ομάδα του μπροστά (1-2, 82′). Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να δέχεται τελικά την πρώτη του ήττα στο Europa League.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης: Λαφόντ, Κώτσιρας (Καλάμπρια), Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (Ταμπόρδα), Μπακασέτας (Σιώπης), Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (Τζούρισιτς)

Γκόου Εχέντ Ιγκλς (Μέλβιν Μπόελ): Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Κράμερ, Νάουμπερ, Ντέλ, Λίνκορστ, Μέουλενσταιν, Μάργκαρετ, Μπρουμ, Σούράι (Όντεγκαρντ), Σμιτ