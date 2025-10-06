Η εθνική ομάδα σκοποβολής της Τουρκίας κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Τσάμπιονς Λιγκ Αεροβόλων Όπλων που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, με τον βετεράνο σκοπευτή Γιουσούφ Ντικέτς — ο οποίος είχε γίνει viral παγκοσμίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 χάρη στο χαρακτηριστικό του στυλ — να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επιτυχίας της χώρας του.

Ο Ντικέτς συνεργάστηκε με τον Μουσταφά Ινάν στον τελικό της κατηγορίας ανδρών στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι, όπου νίκησαν τους Γερμανούς Κρίστιαν Ράιτς και Πολ Φρέολιχ με σκορ 2-0, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο για την Τουρκία.



Μετά τον τελικό, ο Ντικέτς εξέφρασε την υπερηφάνειά του τόσο για τη νίκη όσο και για την ευκαιρία να αγωνιστεί εντός έδρας.

Advertisement

Advertisement

«Η Ευρωπαϊκή Λίγκα Πρωταθλητών είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση, που προορίζεται για τους καλύτερους αθλητές», δήλωσε.

«Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου μπροστά σε ένα εγχώριο κοινό, ειδικά με τη διοργάνωση να φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, είναι μεγάλη τιμή. Το να κερδίζω το χρυσό εδώ με γεμίζει χαρά και παράλληλα αποτελεί προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάιρο, τον Νοέμβριο, όπου στόχος μου είναι να φέρω πίσω ένα ακόμη μετάλλιο».

Νίκες και για τις γυναικείες ομάδες

Η επιτυχία της Τουρκίας επεκτάθηκε και στα γυναικεία αγωνίσματα. Στην κατηγορία ομαδικό αεροβόλο τουφέκι 10 μέτρων, οι Ντάμλα Κιοσέ και Ελίφ Μπερφίν Αλτούν νίκησαν τη Νορβηγία και κατέκτησαν το χρυσό.

Παράλληλα, οι Έσρα Μποζαμπαλί και Σεββάλ Ιλάιντα Ταρχάν ανέβηκαν επίσης στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, επικρατώντας της Γαλλίας στον τελικό του ομαδικού αεροβόλου πιστολιού 10 μέτρων.

Με αυτές τις νίκες, η Τουρκία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο και στις τρεις ομαδικές κατηγορίες.