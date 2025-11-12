Σε μία συγκινητική στιγμή, μετά το τέλος του αγώνα της Παρτίζαν με την Μονακό για την Euroleague, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκάλιασε ξανά, μετά από 15 χρόνια, τον άλλοτε παίκτη του και νυν προπονητή των Μονεγάσκων, Βασίλη Σπανούλη.

Η Μονακό του Σπανούλη έκανε σπουδαία προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα, έπειτα από την διψήφια διαφορά της Παρτίζαν, στο τέλος όμως ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε για τρεις, με τους Σέρβους να κερδίζουν τον αγώνα με δυσκολία.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά, ο Σέρβος προπονητής πλησίασε τον Σπανούλη και τον αγκάλιασε, με τον Έλληνα τεχνικό να ανταποδίδει, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως οι όποιες διαφορές τους ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

A historic moment on the court



Željko Obradović and Vassilis Spanoulis were seen having a brief but warm chat after the end of the game👀



For years, there had been rumours that their relationship had cooled since Spanoulis’ departure from Panathinaikos😨#obradovic #paobc… pic.twitter.com/DlQCdhj5pn November 11, 2025

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Ομπράντοβιτς και τον Σπανούλη να τα λένε σε καλό κλίμα, με τον προπονητή της Παρτίζαν να μην λέει στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της αναμέτρησης, τί ακριβώς ειπώθηκε.

Πάντως η αγκαλιά Ομπράντοβιτς και Σπανούλη συνιστά ένα ιστορικό γεγονός, σε μία στιγμή που επαναλήφθηκε έπειτα από περίπου 15 χρόνια, όταν ο Έλληνας προπονητής ήταν ακόμα παίκτης του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Λίγο καιρό έπειτα, ο Σπανούλης «μετακόμισε» στον «αιώνιο» αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι σχέσεις του με τον Ζέλικο, με τους δύο άνδρες να τα αφήνουν όλα αυτά πίσω τους.

Obradovic & Spanoulis ❤️🐐



“It’s been 15 years…” pic.twitter.com/vXsWrisdTD — Vassilis Papandreou (@sili81) November 11, 2025