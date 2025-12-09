Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (9/12, 17:30) την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στο Champions League και για να τα καταφέρει θα πρέπει να δώσει το κάτι παραπάνω και να προσαρμοστεί γρήγορα στις ακραίες καιρικές συνθήκες που προβλέπονται στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον τραυματία Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα, ωστόσο θα έχει μαζί όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή του λίστα. Σχετικά με τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος ήταν αμφίβολος, έλαβε κανονικά μέρος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και μένει να φανεί εάν θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα ή εάν θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής από τον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός αντιμέτωπος με το πολικό ψύχος

Οι «ερυθρόλευκοι» θα συναντήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες στην Αστάνα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -20 έως -22 βαθμούς Κελσίου κατά την ώρα της αναμέτρησης με την Καϊράτ για το Champions league.

Φυσικά, αυτοί που θα συναντήσουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι περίπου 600 φίλοι των Πειραιωτών που θα δώσουν το παρών στην Astana Arena, κατά την μετακίνησή τους από και προς το γήπεδο της Καϊράτ.

Όταν φτάσουν στην Astana Arena θα καταλάβουν πως πρόκειται για ένα γήπεδο-στολίδι, στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Η αναδιπλούμενη οροφή θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών της πόλης και θα κλείσει την ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Παρά το γεγονός πως είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, το αντιφατικό στοιχείο είναι ότι στις εγχώριες διοργανώσεις η παρουσία των φιλάθλων της Καϊράτ είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Με απουσίες η Καϊράτ

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Καϊράτ αντιμετωπίζει μερικά προβλήματα τραυματισμών. Ο 17χρονος Νταστάν Σατπάγιεφ, ο οποίος θα μετακομίσει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι το καλοκαίρι,, δεν θα παίξει στον αγώνα με τους Πειραιώτες. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον χαρισματικό μέσο Όφρι Αράντ, ενώ και ο αρχηγός της ομάδας, Ολεξάντρ Μαρτινόβιτς μόλις επέστρεψε από τραυματισμό.

Την ίδια στιγμή αξίζει να σημειωθεί ότι η Καϊράτ στερείται αγωνιστικού ρυθμού, καθώς το πρωτάθλημα στο Καζακστάν έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτό θα είναι στα υπέρ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως εκτός του πολικού ψύχους θα πρέπει να προσαρμοστεί και στον πλαστικό χλοοτάπητα της Astana Arena. Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει προβλήματα πέρυσι στον εκτός έδρας αγώνα με την Μπόντο Γκλιμτ για το Europa League, όπου είχε επίσης αγωνιστεί σε πλαστικό χλοοτάπητα.