O Aγιούμπ Ελ Κααμπί έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο λόγος της απουσίας του είναι το γεγονός πως τις τελευταίες μέρες αισθάνεται ενοχλήσεις και έτσι δεν θα δώσει το παρών σε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για τους «ερυθρόλευκους».

Εκτός είναι και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ο οποίος βρίσκεται στην Γαλλία για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με την Λυών.

Αντίθετα στην αποστολή θα βρίσκεται το νέο μεταργαφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης

Αμυντικοί: Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο

Επιθετικοί: Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ταρέμι