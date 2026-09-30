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Το ποσό των 99.999,99 λιρών πλήρωσε ένας φίλος της Γουέστ Χαμ και έκανε δική του τη φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, στο δραματικό ντέρμπι με τη Μίλγουολ, όπου ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός σκόραρε, με κεφαλιά, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του (2-2).

Το γκολ του Μαυροπάνου, μπροστά στους φίλους της Γουέστ Χαμ προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς και η φανέλα του τέθηκε στη συνέχεια σε δημοπρασία από την επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, με την τελική προσφορά να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 99.999,99 λιρών, ξεπερνώντας κατά πολύ την προηγούμενη κορυφαία προσφορά των 4.200 λιρών.

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Μάλιστα, δύο διαφορετικοί φίλοι της Γουέστ Χαμ κατέθεσαν την ίδια προσφορά, όμως η φανέλα κατέληξε στον πρώτο που είχε υποβάλει το ποσό, με το όνομα «Bidder136125».

Think it was not that long ago West Ham fans wanted rid of Mavropanos.



Now TWO people have bid £100k for his shirt… pic.twitter.com/FAeLjc5AlG September 29, 2026

Η είδηση έγινε viral στα social media, με αρκετούς οπαδούς να δηλώνουν έκπληκτοι από το ποσό. «Πριν από λίγο καιρό κάποιοι οπαδοί της Γουέστ Χαμ ήθελαν να ξεφορτωθούν τον Μαυροπάνο. Τώρα δύο προσέφεραν 100 χιλιάδες για τη φανέλα του».

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους του Λονδίνου ήταν η πρώτη τους μετά από 14 χρόνια και είχε έντονο χαρακτήρα ντέρμπι. Η Μίλγουολ προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γουέστ Χαμ επέστρεψε στο δεύτερο μέρος, με τον Μοχαμαντού Καντέ να μειώνει και τον Μαυροπάνο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, ο 28χρονος αμυντικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχοντας ήδη πετύχει τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του συλλόγου μαζί με τον Τζάροντ Μπόουεν.