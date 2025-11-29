Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν από την Παρτίζαν, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Παρά τις έντονες προσπάθειες της διοίκησης και την πίεση του κόσμου, ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός δεν μεταπείστηκε να αλλάξει την απόφασή του.

Η ομάδα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ αρχικά υπήρχε η προσδοκία πως τη Δευτέρα θα πραγματοποιούνταν νέα συνάντηση για να βρεθεί λύση. Ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος υπήρξε παίκτης και προπονητής της Παρτίζαν, είχε οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση της Euroleague το 1992 και επέστρεψε το 2021 για να συνεχίσει το έργο του, όμως πλέον αποχωρεί οριστικά.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν



«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές πρόσθετες προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιχάιλοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων έμεινε με την απόφαση να μην παραιτηθεί επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και την επιρροή που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία του σε αυτό το επίπεδο.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που αφήνει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.».

Άμεση η οργισμένη αντίδραση του κόσμου

Πριν την επίσημη ανακοίνωση, περίπου 200 οπαδοί της Παρτίζαν είχαν συγκεντρωθεί έξω από το βοηθητικό γήπεδο της Μπέογκραντ Αρένα όπου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με την ελπίδα ότι ο Ζοτς θα βρισκόταν εκεί… Το σύνθημα «Ζέλικο μείνε» δονούσε την ατμόσφαιρα, όπως και τα υβριστικά για τον πρόεδρο της ομάδας Όστογια Μιγιάλοβιτς, αλλά και τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πρόεδρο της Σερβίας…

