Ολοκληρώθηκε το έκτακτο Δ.Σ. της Παρτίζαν και, σύμφωνα με τη mozzart sport, αποφασίστηκε να μην γίνει δεκτή η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όπως τονίζεται, η διοίκηση εκφράζει την απεριόριστη πίστη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σέρβου προπονητή, ενώ δεν υπήρξε καμία αμφιβολία για την δουλειά του και την ποιότητα αυτής.

Advertisement

Advertisement

Σε ανακοίνωσή της, η Παρτίζαν σημειώνει τα εξής:

“Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της BC Partizan Mozzart Bet με θέμα τη νέα κατάσταση στον Σύλλογο, μετά την χθεσινή αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή της πρώτης ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Παρά ταύτα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Προέδρου Όστογια Μιχαΐλοβιτς, αποφάσισε ομόφωνα να μην συμφωνήσει με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να του παράσχει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του, με την επιθυμία να παραμείνει ο πρώτος προπονητής της BC Partizan και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θα έφερναν βελτίωση στα αποτελέσματα των ασπρόμαυρων.

Μετά από αυτήν την απόφαση, ο Σύλλογος επικοινώνησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του ζήτησε να επανεξετάσει την παραίτησή του, να την εγκαταλείψει και να συνεχίσει να εργάζεται”.