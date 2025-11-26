Ο «θρυλικός» προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του στην διοίκηση της Παρτίζαν, μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό στην Telecom Center Athens, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής mozzartsport, παρά την αμέριστη αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του, πήρε την απόφαση και παραιτήθηκε από τον πάγκο της Παρτίζαν, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Οι Σέρβοι ήταν ανταγωνιστικοί για μόλις ένα ημίχρονο κόντρα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία είχε σε μεγάλη μέρα τον «μαέστρο» Κώστα Σλούκα και τον «εκτελεστή» Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά ήττα στην Αθήνα με 91-69.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική κακή εμφάνιση της Παρτίζαν την φετινή σεζόν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα στην φετινή Euroleague και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας με ρεκόρ (5-8), έχοντας χάσει στα τελευταία επτά από τα οκτώ παιχνίδια που έδωσε.

Ο ίδιος ο Σέρβος προπονητής εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος στην χθεσινή (25/11) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και δήλωσε πως δεν γνωρίζει τί είναι ακριβώς εκείνο που φταίει για την απόδοση της ομάδας του.

Τελικά, ο Σέρβος προπονητής αποφάσισε πως το καλύτερο για τον σύλλογο είναι να αποχωρήσει και μένει να φανεί εάν η διοίκηση της Παρτίζαν θα κάνει δεκτή ή όχι την παραίτηση του 65χρονου έμπειρου προπονητή.

Πηγή: mozzarsport