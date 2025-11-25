Ο Παναθηναϊκός (9-4) έκανε ένα φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο πέτυχε 25 πόντους και δέχτηκε μόλις 6 και έχοντας σε τρομερή μέρα τον «μαέστρο» Κώστα Σλούκα (7 πόντοι, 10 ασίστ) και τον «εκτελεστή» Κέντρικ Ναν (26π.), επικράτησε της Παρτίζαν (5-8) με 91-69 για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους «πύργους» Φαρίντ (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Χουάντσο, με τον Ισπανό φόργουορντ να τελειώνει τον αγώνα με 15 ριμπάουντ.

Το παιχνίδι:

Στα του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες έπαιξαν όμορφο μπάσκετ κατά το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ωραίες συνεργασίες με πρωταγωνιστή τον Φαρίντ.

Ωστόσο, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην άμυνα, με τον Μπράουν (14π.) να είναι αρκετά εύστοχος στο πρώτο δεκάλεπτο και με καλάθι από κοντά έκανε το +6 για την Παρτίζαν (23-29, 9′).

Στην δεύτερη περίοδο, Μήτογλου (7π.) και Ρογκαβόπουλος (3/3 δίποντα) βοήθησαν αρκετά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέτυχε τέσσερις γρήγορους πόντους και έπειτα από το καλάθι του Ναν στον αιφνιδιασμό, μείωσε την διαφορά (33-35, 13′).

Έβγαλε άμυνες και βρήκε «παλμό» το ΟΑΚΑ

Ο Μπράουν (16π.) συνέχισε να ταλαιπωρεί την άμυνα του Παναθηναϊκού, όμως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πείσμωσαν και έβγαλαν αντίδραση. Φαρίντ και Σαμοντούροφ είχαν θετική συνεισφορά στην άμυνα, ενώ επιθετικά, ο Ναν (11π.) σκόραρε ανενόχλητος από την περιφέρεια και ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ μετά από ώρα (40-39, 17′).

«Μαέστρος» Σλούκας, «εκτελεστής» Ναν

Ο Σλούκας (7 ασίστ) ήταν φανταστικός στο οργανωτικό κομμάτι, καθώς έβρισκε τους συμπαίκτες του την στιγμή που έπρεπε στο τρίτο δεκάλεπτο. Με δύο συνεχόμενες ασίστ στους Φαρίντ και Χουάντσο, ο Παναθηναίκός ολοκλήρωσε ιδανικά τις φάσεις κοντά στο καλάθι, ενώ χάρη στον «εκτελεστή» από την περιφέρεια Ναν (4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα.), ο Παναθηναϊκός έφτασε πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (64-50, 26′).

Ο «καυτός» Σλούκας (7π.) δεν σταμάτησε όμως εκεί. Σκόραρε με φόλοου από κοντά, ενώ στην εκπνοή της τρίτης περιόδου ευστόχησε σε μαρκαρισμένο σουτ τριών πόντων και έκανε το +23 για τον Παναθηναϊκό (73-50).

Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Παναθηναϊκός δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Οι «πράσινοι» έκαναν διαχείριση δυνάμεων για την συνέχεια, ο Αταμάν έριξε στο παρκέ και τους Γκριγκόνις, Κουζέλογλου, ενώ ο Σλούκας κάθισε στον πάγκο νωρίς μέσα σε κλίμα αποθέωσης. Μοναδικό ερώτημα αποτέλεσε το τελικό σκορ, με το «τριφύλλι» να κάνει σωστά την δουλειά, επικρατώντας της Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 5, Καλαϊτζάκης, Σλούκας 7, Ρογκαβόπουλος 13, Σαμοντούροφ 3, Γκραντ 8, Κουζέλογλου, Ναν 26, Φαρίντ 12, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 8, Μήτογλου 9

Παρτίζαν: (Ζέλικο Ομπράντοβιτς) Μίλτον 9, Μούρινεν, Ουάσινγκτον 8, Οσετκόφσκι 4, Μαρίνκοβιτς 4, Ποκουσέφτσκι 4, Μπράουν 16, Μπόνγκα 6, Πάρκερ 7, Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 2

