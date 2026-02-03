Πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένας ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» ζει μια εξίσου δυναμική καθημερινότητα και εκτός γηπέδων. Ο ίδιος είναι παντρεμένος με αθλήτρια που ξεχώρισε στον χώρο της, αλλά και στο ευρύ κοινό μέσω της παρουσίας της στο Survivor, αποτελώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια αθλητισμού και τηλεόρασης.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όπως ενημερωθήκατε από το Athletiko, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση του Μουσά Σισοκό από τη Γουότφορντ, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση του άξονα.

Advertisement

Advertisement

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, αξιολογώντας την περίπτωση του 36χρονου μέσου (16/8/1989) με πλούσια εμπειρία από τα γήπεδα της Premier League αγωνιζόμενος σε Τότεναμ, Νιουκάστλ και Γουότφορντ. Η υπόθεση ήταν σε προχωρημένο στάδιο τις τελευταίες ώρες, με τον έμπειρο χαφ να ανακοινώνεται το πρωί της Δευτέρας (2/2) από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Που κολλάει ο Σισοκό σε αυτή την ιστορία; Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έχει μια όμορφη οικογένεια με πρώην τηλεοπτική περσόνα της γαλλικής τηλεόρασης και παίκτρια του Koh-Lanta, το οποίο είναι σαν το Survivor. Η 45χρονη σύζυγoς του Σισοκό, Μαριλού Σιντιμπέ ασχολείται από μικρή ηλικία με τον αθλητισμό.

Μάλιστα, στο παρελθόν ήταν πρωταθλήτρια στο ταε κβον ντο, ωστόσο σταμάτησε την ενασχόλησή της με το άθλημα, λόγω τραυματισμού. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου 12 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μαλία και τον Μαντί. Όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα, ο Σισοκό έχει και ένα τρίτο παιδί από μια προηγούμενη σχέση, τον Καΐς.