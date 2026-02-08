Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League, φεύγοντας με το διπλό από το Γ. Καραϊσκάκης με γκολ του Ταμπόρδα στα πρώτα λεπτά. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, βρήκε φάσεις και έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Ζέλσον Μάρτινς που αστόχησε σε κενή εστία, αλλά το «τριφύλλι» κράτησε το μηδέν στην άμυνα και τους «ερυθρόλευκους» στο -2 από την πρώτη στην βαθμολογία ΑΕΚ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ποδοσφαιριστές και τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων άφησαν τριαντάφυλλα μπροστά στην Θύρα 7 για να τιμήσουν την μνήμη των 21 ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου 1981. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να δέχονται το θερμό χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δύο ομάδες τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Το παιχνίδι:

Γκολ με το «καλησπέρα» ο Παναθηναϊκός

Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης, Τεττέη και Ταμπόρδα συνεργάστηκαν άψογα, με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να κερδίζει τις κόντρες στην περιοχή των «ερυθρόλευκων» και με ωραίο τελείωμα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη, για το 0-1 της ομάδας του (7′).

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 11′ ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά μετά την ωραία σέντρα του Ποντένσε από αριστερά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το τέρμα του Λαφόν. Στο 30′ ο Ποντένσε βρέθηκε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, εκτέλεσε με το δεξί, αλλά το σουτ κόντραρε στον Σιώπη και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Στα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο δεν μπορούσε με τίποτα να απειλήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αντίθετα, οι παίκτες του Μπενίτεθ έδειξαν μεγάλη συγκέντρωση στην άμυνα και επιχείρησαν να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις. Μάλιστα, μετά από ένα φάουλ του Ολυμπιακού σε καλή θέση, ο Τετέη βγήκε στην κόντρα και έφτασε μια «ανάσα» από το 0-2, αλλά ο Ορτέγκα με μία σωτήρια επέμβαση πήρε την «μπουκιά» από το στόμα του Έλληνα διεθνή, κερδίζοντας και την κατοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη μεγάλη φάση για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στο 61′ μετά από κόντρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπιανκόν κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα στην μετάβαση, την προώθησε στον Ποντένσε και εκείνος την γύρισε στον Ελ Καμπί, με τον Μαροκινό να κάνει ένα άτσαλο σουτ που κατέληξε άουτ.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία ο Μάρτινς – Αστόχησε εξ’ επαφής ο Παντελίδης

Στο 78′ ο Ολυμπιακός έχασε μία από αυτές τις ευκαιρίες που δεν χάνονται. Ο Ταρέμι έδωσε με τακουνάκι στον Ποντένσε και εκείνος από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα στον Μάρτινς, ο οποίος κατάφερε με κάποιον «μαγικό» τρόπο και έστειλε την μπάλα άουτ σε κενή εστία. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, σε μία φάση «καρμπόν» ο νεοεισελθών Παντελίδης αστόχησε επίσης εξ’ επαφής, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αδυνατούν να πιστέψουν τις διαδοχικές χαμένες ευκαιρίες.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε τελικά να βρει το γκολ της ισοφάρισης και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Μεγάλη νικήτρια και η ΑΕΚ, η οποία είναι πλέον μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Κοστίνια (Μάρτινς 46′), Ρέτσος, Μπιανκόν (Μπουζακίτης 86′), Ορτέγκα, Σιπιόνι (Τσικίνιο 64′), Έσε (Γιαζίτζι 86′), Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Καμπί (Κλέιτον 64′)

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Ταμπόρδα (Ζαρουρί 71′), Σιώπης, Αντίνο (Παντελίδης 77′), Τετέη (Σφιντέρσκι 70′)