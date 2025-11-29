Ένα πρωτοφανές περιστατικό προκάλεσε σάλο στα γαλλικά γήπεδα, όταν ο αμυντικός της Μετς, Κοφί Κουαό, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προθέρμανση της ομάδας του. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος είχε αγωνιστεί ως βασικός σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της σεζόν, έμεινε εκτός ενδεκάδας από τον προπονητή Στεφάν Λε Μινιάν για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής κόντρα στη Σταντ Ρενναίζ (Ρεν), που η Μετς έχασε εντός έδρας με 0-1.

Για να δείξει τη δυσαρέσκειά του, ο Κουαό επέλεξε να μην συμμετάσχει στην προθέρμανση των αναπληρωματικών και αντίθετα παρέμεινε καθισμένος πάνω σε μία μπάλα, αγνοώντας τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου. Τα μέλη του επιτελείου προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ο Κουαό παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του. Μάλιστα, είχε έναν έντονο διάλογο με ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της ομάδας, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο προπονητής Στεφάν Λε Μινιάν, ο οποίος επέλεξε τον Τσιταϊσβίλι να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό μετά τον αγώνα, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα, κατανοώ την απογοήτευσή του». Παρά τις προσπάθειες εξομάλυνσης, ο Κουαό δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε λεπτό στο παιχνίδι, με τον προπονητή να καλείται να διαχειριστεί την απειθαρχία ενός σημαντικού παίκτη σε κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Η Μετς, ομάδα νεοφώτιστη στη Ligue 1, βρίσκεται σε δύσκολη θέση με μόλις 11 βαθμούς μετά από 14 αγωνιστικές, γεγονός που καθιστά την ομαδική συνοχή ιδιαίτερα σημαντική. Το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί εσωτερικά, καθώς η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο πρέπει να βρουν τρόπο να διατηρήσουν την πειθαρχία και να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά, ώστε η ομάδα να μπορέσει να βελτιώσει τις επιδόσεις της στο πρωτάθλημα. Η στάση του Κουαό έφερε στο προσκήνιο την πρόκληση της διαχείρισης παικτών με ισχυρή προσωπικότητα σε νεοφώτιστες ομάδες.

Aïe 🥶



L’attitude de Koffi Kouao à l’échauffement laisse penser à une certaine frustration d’être remplaçant ce soir face au Stade Rennais 🤔 pic.twitter.com/HxeFHfG71U — L1+ (@ligue1plus) November 28, 2025