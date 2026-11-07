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Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη υποβλήθηκε το Σάββατο (7/11) ο Τσέντι Οσμαν και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται περίπου στους τρεις μήνες.

Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ χειρουργήθηκε για την αποκατάσταση της ρήξης μηνίσκου στο δεξί γόνατο, με την ΚΑΕ να γνωστοποιεί το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του Οσμαν. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ομάδας, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης από τον γιατρό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Μπαρίς Κοτζάογλου. Στην επέμβαση παρέστη και ο γιατρός του ΠΑΟΚ, Μιχαήλ Σαμαράς.

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Ποτέ επιστρέφει στη διάθεση του Τρινκιέρι ο Οσμαν

Η αποκατάσταση του Οσμαν εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τρεις μήνες, δηλαδή έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2027. Μετά την ολοκλήρωσή της θα αρχίσει η σταδιακή επανένταξή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η επιστροφή του στα παρκέ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επακριβώς.

Ο τραυματισμός του Τούρκου άσου σημειώθηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα για το EuroCup, την Τρίτη (3/11), στην οποία οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 113-111.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τσεντί Οσμαν

«Ο Cedi Osman υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Baris Kocaoglu, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Cedi Osman στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του Cedi Osman και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!».