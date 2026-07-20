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Ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής ευχαρίστησε τη διοίκηση και τον προπονητή για την ευκαιρία, εκφράζοντας την επιθυμία του να κατακτήσει τίτλους με τον σύλλογο.

Ο αθλητής υποσχέθηκε στους φιλάθλους ότι η ομάδα θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της για το ελληνικό πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό κύπελλο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Όσμαν παρέλαβε τη φανέλα με το νούμερο έξι από τον Μπάνε Πρέλεβιτς μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

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Σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση ο ΠΑΟΚ παρουσίασε και επίσημα τον Τσέντι Όσμαν.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε. Σας εκτιμώ πολύ. Τώρα το καλοκαίρι θα μπορούσατε να είστε στη θάλασσα, αλλά είστε εδώ. Πρώτα από όλα, ευχαριστώ κύριε Μυστακίδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον προπονητή μας, τον Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και τον Γιώργο Τσιάρα. Ένα ακόμα πράγμα. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω παίξει εδώ και ποτέ δεν ήταν εύκολο, πάντα ήταν δύσκολο σαν έδρα.

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Τώρα είμαι εδώ για να προσπαθήσουμε να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όσα μπορούμε μαζί σας. Έχουμε καλή ομάδα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όλους τους τίτλους, και ευρωπαϊκό και το ελληνικό πρωτάθλημα! Σας υπόσχομαι ότι θα παλέψουμε για τα πάντα. Είστε ο έκτος παίκτης μας».

Στο PAOK Sports Arena βρέθηκαν περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Δικεφάλου οι οποίοι αποθέωσαν αρχικά τον Αριστοτέλη Μυστακίδη όταν έκανε την εμφάνιση του σττα VIP του γηπέδου με τον διοικητικό ηγέτη του ΠΑΟΚ να υποκλίνεται στους οπαδούς…

Το γήπεδο σείστηκε όταν έκανε την εμφάνιση του ο Τούρκος άσος που ήταν χαρούμενος και συνάμα συγκινημένος.

«Πρώτα από όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Καταλαβαίνω πως πολλοί είναι στις καλοκαιρινές διακοπές και το εκτιμώ που είστε τόσοι πολλοί εδώ. Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Τέλη Μυστακίδη και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Τσιάρα τον GM της ομάδας αλλά και τον προπονητή της ομάδας μας τον κύριο Τρινκιέρι. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την όμορφη υποδοχή που μου ετοιμάσατε. Την πρώτη φορά που μίλησα με αυτούς τους 3 άντρες μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για αυτό τον σύλλογο. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως ήθελα να ήμουν εδώ.

Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Είμαι ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία. Τα τελευταία δύο χρόνια που ερχόμουν εδώ και έπαιζα δεν ήταν ποτέ εύκολο να κερδίσω. Ήταν πάντα δύσκολο και τώρα είμαι εδώ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ότι περισσότερο μπορούμε και μαζί με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και το EuroCup και θα τα καταφέρουμε και με τη δική σας βοήθεια. Σας υπόσχομαι πως θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε αγώνα».

Ο Όσμαν παρέλαβε τη φανέλα με το Νο6 από τα χέρια του Μπάνε Πρέλεβιτς ο οποίος επίσης συγκινημένος παραδέχθηκε ότι «είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα ξαναζούσαμε τις παλιές εποχές και τώρα που το βλέπω δεν το πιστεύω»