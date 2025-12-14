Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και της Άννας Δούκας, καθώς η Ελληνίδα σύζυγος του Λιθουανού προπονητή θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, Σπύρου Δούκα.

Με ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε τον θάνατο του Σπύρου Δούκα και ενημέρωσε πως ο Γιασισκεβίτσιους δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο ντέρμπι της Φενερμπαχτσέ με την Εφές για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε



«Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί σε κηδεία με την οικογένειά του», αναφέρει η Φενερμπαχτσέ στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πριν από μόλις μερικές μέρες, Άννα Δούκα γιόρταζε τα 40α γενέθλιά της, με τον Γιασισκεβίτσιους να της εύχεται, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.