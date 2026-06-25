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Η σειρά Pride of a Nation φέρνει στο προσκήνιο διεθνείς ποδοσφαιριστές κορυφαίων συλλόγων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μιλήσουν για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και το τι σημαίνει να εκπροσωπούν την πατρίδα τους στη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος.

Στο επεισόδιο με την Club Brugge, οι Σιμόν Μινιολέ, Χανς Βανάκεν, Μπράντον Μέχελε και Χοακίν Σέις συναντούν τον θρύλο του βελγικού ποδοσφαίρου Λέο Βαν ντερ Έλστ σε μια ξεχωριστή συζήτηση γύρω από το Βέλγιο, το Παγκόσμιο Κύπελλο και την περηφάνια που νιώθει κάθε ποδοσφαιριστής όταν καλείται να φορέσει το εθνόσημο.

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Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές μοιράζονται προσωπικές ιστορίες από την πορεία τους με την εθνική ομάδα, θυμούνται την πρώτη φορά που δέχθηκαν την κλήση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αποκαλύπτουν πού βρίσκονταν όταν έμαθαν τα ευχάριστα νέα και περιγράφουν τα συναισθήματα που βίωσαν εκείνη τη μοναδική στιγμή. Παράλληλα, μιλούν για το τι σημαίνει να εκπροσωπείς το Βέλγιο, τις αναμνήσεις που έχουν δημιουργήσει με την εθνική ομάδα και το ιδιαίτερο βάρος που συνοδεύει κάθε διεθνή συμμετοχή.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους πρωταγωνιστές να σχολιάζουν τις απαιτήσεις της διοργάνωσης, τις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν την πορεία μιας ομάδας και τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τους ποδοσφαιριστές που αφήνουν το αποτύπωμά τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, ποδοσφαιρικές αναλύσεις και στιγμές χιούμορ, το Pride of a Nation προσφέρει για ακόμη μία φορά μια μοναδική ματιά στις σκέψεις και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου και τη βαθιά σύνδεση που έχουν με τη χώρα που εκπροσωπούν.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Pride of a Nation

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