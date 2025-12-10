Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (11/12) την Σαμσουνσπόρ για τον αγώνα του Conference League. Οι οπαδοί όμως της τουρκικής ομάδας όμως προκαλούν, καθώς ζήτησαν να φορεθεί η φανέλα με την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ. Ωστόσο, η ομάδα δεν προτίθεται να υλοποιήσει το αίτημα.

Τον περασμένο Αύγουστο, πριν από το ματς του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ για τα προκριματικά του Europa League, είχε προκληθεί έντονη συζήτηση, καθώς η τουρκική ομάδα ήθελε να αγωνιστεί με φανέλα που απεικόνιζε τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ. Τελικά, μετά από παρέμβαση της UEFA, αυτό δεν επιτράπηκε και η Σαμσουνσπόρ φόρεσε την κανονική λευκή φανέλα της.

Με αφορμή τον προσεχή αγώνα με την ΑΕΚ, οι οπαδοί ξαναζήτησαν την ίδια φανέλα, όμως σύμφωνα με το τουρκικό μέσο «Gazetegercek», κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Η UEFA είχε ήδη αποκλείσει την εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν θα υπάρξει αλλαγή ούτε τώρα, και η Σαμσουνσπόρ δεν σκοπεύει να αμφισβητήσει την απόφαση.