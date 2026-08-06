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Ο Βινίσιους θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα, αφού η «Βασίλισσα» ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2032.

Το νέο συμβόλαιο του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης θα του προσφέρει αυξημένες αποδοχές, με τη διοίκηση της ομάδας να καλύπτει τελικά πλήρως τα «θέλω» του Βραζιλιάνου σταρ που βρέθηκε πολύ κοντά στην αποχώρηση, με την Άρσεναλ να ήταν ο πιθανότερος προορισμός.

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Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ σε 375 ματς με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει 128 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει συνολικά 14 τίτλους, με τις 2 κατακτήσεις του Champions League ξεχωρίζουν.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Βινίσιους Τζούνιορ συμφώνησαν για την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, που τον συνδέει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2018 σε ηλικία 18 ετών. Στις 8 σεζόν του φορώντας τη φανέλα μας, έχει παίξει 375 αγώνες, σημείωσε 128 γκολ και κέρδισε 14 τίτλους: 2 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Σούπερ Καπ UEFA, 3 τίτλους LaLiga, Σούπερ Κύπελλο Ισπανίας και Σούπερ Κύπελλο 1 Coupe 1.