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Ο Ινιάκι Πένια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά την Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με την ισπανική Marca, ο 26χρονος τερματοφύλακας είναι μία «ανάσα» από την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το «τριφύλλι» βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Πένια. Ο 26χρονος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα και από πολύ μικρή ηλικία θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ισπανίας στην θέση του.

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Την σεζόν 2021-22 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα από τον Ρόναλντ Κούμαν, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2022 δόθηκε δανεικός στην Γαλατασαράι, με την οποία κατέγραψε οκτώ συμμετοχές. Το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα ήρθε τον Νοέμβριο του 2022 σε ένα παιχνίδι Champions League κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν.

Παρόλα αυτά, δεν απέκτησε ποτέ φανέλα βασικού, αλλά βρισκόταν στην σκιά των Τερ Στέγκεν, Νέτο, Σέζνι και Ζοάν Γκαρθία. Την περασμένη σεζόν έπαιξε δανεικός στην Έλτσε, παίζοντας σε 16 ματς. Σύμφωνα με την Marca, η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, ο Ισπανός τερματοφύλακας κατέφραψε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπαρτσελόνα και κράτησε ανέπαφη την εστία του για 10 παιχνίδια.

Πηγή: Marca