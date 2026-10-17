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Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Έβερτον, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από δυνατή σύγκρουση με τον Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Τσέλσι χτύπησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της φάσης στο 66ο λεπτό, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει άμεσα κοντά του. Η διακοπή κράτησε αρκετά λεπτά, καθώς οι γιατροί παρείχαν στον Μαρτίνες τις πρώτες βοήθειες, προτού αποχωρήσει με φορείο στο 74′.

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Στη θέση του Μαρτίνες, πέρασε ο Βέλγος Μάικ Πέντερς. Κατά την αποχώρηση του Μαρτίνες, μερίδα οπαδών της Έβερτον ξέσπασε σε αποδοκιμασίες, ωστόσο, η πλειοψηφία των οπαδών των γηπεδούχων χειροκρότησε.

Ο Αργεντινός μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για ανησυχία σχετικά με πιθανό τραυματισμό στον αυχένα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη διάγνωση για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

The moment Emiliano Martínez collided heads with Braithwaite. 😳💔 pic.twitter.com/8rxgTvCVpR — Ayuba | Football News (@ayubafootball) October 17, 2026