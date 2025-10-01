Ενα απρόσμενο και σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/09) στην προπόνηση του Αστέρα Σταυρού, όταν ο ποδοσφαιριστής Νίκος Μόσχος δαγκώθηκε από οχιά μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Φραντζή στη Λαμία.



Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας χρησιμοποιούσε τις εξωτερικές βρύσες, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από το ερπετό, που είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή. Το επιτελείο του Αστέρα αντέδρασε άμεσα, μεταφέροντας τον παίκτη στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε το απαραίτητο αντίδοτο.

Το συμβάν προκάλεσε εύλογη αναστάτωση, ωστόσο το κλίμα παραμένει ψύχραιμο, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχοι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου για την ασφάλεια παικτών και προσωπικού.

Μάλιστα η ομάδα της Λαμίας, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, πανηγύρισε ευρεία νίκη εναντίον του Θεσπρωτού εκτός έδρας, με το εντυπωσιακό 5-1 και αφιέρωσε τη νίκη της στον άτυχο ποδοσφαιριστή.