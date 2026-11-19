Τσιτσιπάς: «Εχω αδικηθεί στην Ελλάδα» - Η σημερινή σχέση με τον πατέρα του, το blackout που παθαίνει όταν ξεσπάει

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Στη Ρουάντα περνά μέρος των διακοπών του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του, Πέτρο, και τον φίλο του και πρώην τενίστα, Τέο Αγγελίνο.

Οι τρεις τους επισκέφθηκαν το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων, όπου είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν από κοντά γορίλες στο φυσικό τους περιβάλλον.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας πως είχε διάθεση για χιούμορ.

Το σχόλιο του Τσιτσιπά για τους γορίλες

Σε βίντεο που ανάρτησε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται μπροστά από γορίλες που ξεκουράζονταν και ακούγεται να λέει με χιουμοριστική διάθεση: «Ο μέσος Γλυφαδιώτης».

Το σχόλιο παραπέμπει σε ένα αστείο που κυκλοφορεί στα social media για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, οι οποίοι παρουσιάζονται στερεοτυπικά ως άνθρωποι που απολαμβάνουν μια πιο χαλαρή καθημερινότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους της Αττικής.

Το βίντεο από την εξόρμηση του Τσιτσιπά στη Ρουάντα δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή, με τον τενίστα να προσθέτει μια χιουμοριστική νότα στις ταξιδιωτικές του αναρτήσεις.